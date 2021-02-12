Gündem Bitliste kanaat önderi Abdulkerim Çeviki öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
BİTLİS

Bitlis'te kanaat önderi Abdulkerim Çevik'i öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 19 Ocak 2020'de kanaat önderi Abdulkerim Çevik'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Abdulkerim Çevik'in cenaze töreni.
Abdulkerim Çevik'in cenaze töreni.

Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasına sanık Yakup Şeflekçi, tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Sanık ve avukatının beraat talebinde bulunduğu duruşmada, Çevik'in avukatları da sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak kasten insan öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma veya bulundurma", "uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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