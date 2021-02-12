Bitlis'te kanaat önderi Abdulkerim Çevik'i öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ekonomi

Her site bir baraj oluyor

Kuraklığın katlanarak artması nedeniyle çıkarılan yağmur hasadı zorunluluğu siteleri mini baraj haline getirecek. Ortalama 400 mm yağış alan bir bölgede 100 metrekarelik bir çatıdan 30 metreküp kapasitesinde su hasadı yapılabiliyor. Bu durum aynı zamanda su faturalarının yüzde 30 azalması anlamına da geliyor.