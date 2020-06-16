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Bitlis haberleri... Bitlis'te maske takma zorunluluğu getirildi

Bitlis'te maske takma zorunluluğu getirildi: Maske zorunluluğu olan il sayısı 43'e yükseldi

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Bitlis genelinde maske takma zorunluluğu kararının alındığı belirtildi.

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Koronavirüsle daha etkin bir mücadelenin sürdürülmesi ve salgının kontrol altında tutulmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "İlimiz genelinde (il merkezi, ilçeler, belde, mezra ve köyler) tüm vatandaşlarımızın, bugün saat 24.00'dan itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, maske kullanımının sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına, kararlara uyulmaması ve aksi davranılması durumunda her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha ile Kabahatler kanunlarının ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

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