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Koronavirüs Bitlis ve Yalovada maske takma zorunluluğu getirildi Maske zorunluluğu olan il sayısı 44e yükseldi
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Bitlis haberleri... Bitlis'te maske takma zorunluluğu getirildi

Bitlis ve Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi: Maske zorunluluğu olan il sayısı 44'e yükseldi

Bitlis ve Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Bitlis genelinde maske takma zorunluluğu kararının alındığı belirtildi.

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Koronavirüsle daha etkin bir mücadelenin sürdürülmesi ve salgının kontrol altında tutulmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "İlimiz genelinde (il merkezi, ilçeler, belde, mezra ve köyler) tüm vatandaşlarımızın, bugün saat 24.00'dan itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, maske kullanımının sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına, kararlara uyulmaması ve aksi davranılması durumunda her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha ile Kabahatler kanunlarının ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

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Yalova'da da artık zorunlu

Yalova Valiliğinde yapılan açıklamada, Vali Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Yalova genelinde maske takma zorunluluğu kararı aldığı belirtildi.

Kovid-19'dan vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek adına ülkede salgının seyri ve ilde yaz mevsiminde görülen önemli nüfus artışı ile yaşanan nüfus hareketliliğinin göz önüne alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında açık alanlarda (Meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu-özel tüm kurum ve iş yerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

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