Bitlis’te PKK operasyonu: 630 kilo amonyum nitrat ve mühimmat ele geçirildi

Dünya

Uçuşlar durdu kaos başladı: İngiltere'deki havaalanlarında büyük panik

Aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkenin İngiltere ile uçuşlarını durdurmasının ardından İngiltere'deki havalimanlarında kaos yaşandı. Birçok yolcu yasaklar gelmeden önceki son uçağa binmek istedi. Ulaşım yetkilileri İngiltere-Fransa sınırının gece saatlerinde kapanacağını ve son trenin saat 22: 24'te olacağını açıkladı. Bunun üzerine birçok vatandaş da tren garlarına hücum etti.