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BİTLİS

Bitlis’te PKK operasyonu: 630 kilo amonyum nitrat ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis’te PKK operasyonu: 630 kilo amonyum nitrat ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis kırsalında, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonunda 3 sığınak tespit edilirken, 630 kilo amonyum nitrat, çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Bitlis'te düzenlenen terör operasyonunda ele geçirilen mühimmat.
Bitlis'te düzenlenen terör operasyonunda ele geçirilen mühimmat.

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik Çayırbaşı köyü kırsalı Onak Ormanları bölgesinde 'Yıldırım- 16 Sehi Ormanları Şehit J.Er Kadir Güler 2020-11 Operasyonu' düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 3 sığınak tespit edilirken, 630 kilo amonyum nitrat, 6 jelikan bidon, 9 adet teneke içinde tuzaklanmaya hazır el yapımı patlayıcı, 2 roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 2 adet 12,7 mm uçaksavar mühimmatı, 1 akü, 10 litre motor yağı, 2,5 litre benzin, 5 kilo tütün, 100 sigara sarma kağıdı, 700 kilo çeşitli gıda malzemeleri, giyim ve mutfak malzemeleri ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.

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