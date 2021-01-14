Gündem Bitliste PKKlı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
BİTLİS

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis'e bağlı Harmanyeri köyünde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Delil niteliği taşımayan malzemeler yerinde imha edildi.
Delil niteliği taşımayan malzemeler yerinde imha edildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Harmanyeri köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün "Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2021-12" operasyonu başlatıldı.

Terör örgütüne ait sığınaklarda ele geçirildi 22 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Terör örgütüne ait sığınaklarda ele geçirildi 22 kişi gözaltına alındı

Delil niteliğindekiler muhafaza altına alındı

Operasyonda tespit edilen sığınakta 5,56 mm çapında 114 fişek, 3 dolu büyük tüp, 8 büyük pil, 50 litrelik 2 mazot bidonu, akü, 3 metre elektrik kablosu, 2 sırt çantası, uyku tulumu, 4 mont, el feneri, branda, 2 battaniye, soba, 2 su hortumu, bot, 2 el yapımı ahşap ranza, merdiven, 3 halıfleks, bir miktar ilaç ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri yerinde imha edildi.

Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Uzman erbaşlardan nefes kesen yemin töreni: Bu kış PKK'nın son kışı olacak
FOTOĞRAF 26
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Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında düzenlenen Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni nefes kesen görüntülere sahne oldu.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törene katıldı, yapılan gösterileri ayakta alkışladı.
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Törende konuşma yapan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 863 uzman erbaş jandarmayı tebrik etti.
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andarmanın, vazifesini her şeyin üzerinde tutan personeliyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla mücadeleye devam edeceğini belirten Çetin, şunları kaydetti:
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Gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden terörle mücadele devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize kastedecek her türlü tehdide karşı koymaya kararlıyız. Bu yolda yüce milletimizin bize gösterdiği destek ve dualarla görevimizi yapacağız. Bu dualar gücümüze güç katacaktır. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği ve hayır duasıyla, milletimizin sevgi ve güveniyle dağlardaki PKK'lı teröristler başta olmak üzere bütün teröristlere karşı mücadelemiz Cudi'de, Gabar'da, Kato'da, Avaşin'de, Ağrı'da, Tunceli'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da ve ülkemizin her karış toprağında, her yerinde devam edecektir.
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Amansız şekilde sürdürülen terörle mücadelede yüksek teknoloji kullanımına da dikkati çeken Çetin, Bu kapsamda 2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girdik. 2021 yılında da girilmeye devam edilecektir. Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır. Bu başarıyı sağlayan kahraman gençlerimizdir. Onlarla ne kadar övünsek, gurur duysak azdır. diye konuştu.
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Çetin, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ailelerin bu yıl yemin törenine davet edilemediğini de sözlerine ekledi.
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Törende, 712'si Jandarma, 151'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere 863 uzman erbaş mezun oldu.
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Uzman erbaşlar 22 haftalık kursta, kolluk mevzuatı ve asayiş, toplumsal olaylara müdahale, tek er muharebe eğitimi, harita bilgisi, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele, ilk yardım, emniyet, kaza önleme eğitimi, orman yangınlarına müdahale, silah bilgisi, atış, temel ve savaş beden eğitimi konularında eğitim aldı.
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Dereceye giren kursiyerlere belgeleri ve hediyeleri verildi. Kursiyerler adına dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.
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Uzman erbaşlardan nefes kesen yemin töreni: Bu kış PKK'nın son kışı olacak
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yenifoça'da düzenlenen Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Jandarmanın, vazifesini her şeyin üzerinde tutan personeliyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla mücadeleye devam edeceğini belirten Çetin, "2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girdik. 2021 yılında da girilmeye devam edilecektir. Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır. Bu başarıyı sağlayan kahraman gençlerimizdir. Onlarla ne kadar övünsek, gurur duysak azdır." diye konuştu.


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