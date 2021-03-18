Gündem Bitliste PKKlı teröristlerin 9 odalı sığınağı imha edildi
BİTLİS

Bitlis’te PKK’lı teröristlerin 9 odalı sığınağı imha edildi

Bitlis’te, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 odalı sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi.

Haber Merkezi DHA
Sığınakta bomba yapımında kullanılan malzemelerde ele geçirildi.
Sığınakta bomba yapımında kullanılan malzemelerde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Bitlis merkeze bağlı Sarıkonak köyünde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. ‘Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-21’ adıyla başlatılan operasyonda, PKK’lı teröristlerin kullandığı, 9 odalı sığınak tespit edildi.

Sığınak içinde 10 metre elektrik kablosu, 1 adet 12 voltluk akü, 1 adet 120 mm içi boş havan mühimmatı, 1 adet 81 mm içi boş havan mühimmatı, 1 televizyon kumandası, 1 çift ayakkabı, perde ve çok sayıda kişisel temizlik malzemesi ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri ise sığınaklarla birlikte imha edildi.

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Aramalarda Glock marka tabanca, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, dijital materyaller, hafıza kartları, tüp, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ve sığınaklar imha edildi.


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