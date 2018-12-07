Gündem Bitliste PKKya ait patlayıcı malzemeleri ele geçirildi
BİTLİS

Bitlis haberleri: PKK'ya ait patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

Bitlis'te PKK'ya ait patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

Bitlis'te PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ele geçirildi.

AA
Arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta 32 büyük, 14 küçük tüp, 3 akü, 84 pil ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
AA
Arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta 32 büyük, 14 küçük tüp, 3 akü, 84 pil ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
Arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta 32 büyük, 14 küçük tüp, 3 akü, 84 pil ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
AA
Arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta 32 büyük, 14 küçük tüp, 3 akü, 84 pil ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan ilçesine bağlı Ürünveren köyü ve Çıkçık mezrası ile Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyü kırsalında, PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta 32 büyük, 14 küçük tüp, 3 akü, 84 pil ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.