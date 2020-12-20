Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bitliste terör örgütü PKKya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
BİTLİS

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
Terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vurulduğu belirtildi.

AA
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde 18-19 Aralık'ta yürütülen arama/tarama faaliyetlerinde, 1 EYP (Patlamaya hazır, 5 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş),1050 kilogram amonyum nitrat (30 kilogram tenekeler içerisinde, tuzaklamaya hazır, mazot ile güçlendirilmiş), 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 G-3 piyade tüfeği, 45 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 kalaşnikof piyade tüfeği seyyar dipçiği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği sabit dipçiği, 5 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 26 el bombası, 4 el bombası fünyesi, 500 12,7 milimetre uçaksavar (Doçka) fişeği, 3 bin 100 7,62 milimetre bixi makineli tüfeği fişeği, 1000 7,62 milimetre G-3 piyade tüfeği fişeği, 5 bin 60 7,62 milimetre kalaşnikof fişeği, 3 roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 50 metre infilaklı fitil, 2 bin 80 metre kablo, 1 akü ile çok miktarda yaşam, sağlık, kişisel temizlik ve gıda malzemesi ele geçirildi."

AA
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanların muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin yerinde imha edildiği bildirilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Bitlis'te 30 kilogram el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
GÜNDEM
Bitlis'te 30 kilogram el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı ve gıda malzemesi bulundu
GÜNDEM
Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı ve gıda malzemesi bulundu

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Hakkari'de PKK'ya ağır darbe
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Hakkari'de PKK'ya ağır darbe

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
GÜNDEM
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Abone Ol Google News
Yargıtaydan nafaka kararı

Yargıtay'dan nafaka kararı

​Baba işsiz çocuğuna yardım nafakası ödeyecek.
Gece donuyor gündüz çözülüyor

Gece donuyor gündüz çözülüyor

Kentte yaşanan mevsimsel değişim vatandaşları şaşırtıyor.
Çalışmalar tam gaz

Çalışmalar tam gaz

​Seyahat süresi 3,5 saatten 1,5 saate düşecek.
Terör örgütüne<br>ağır darbe

Terör örgütüne
ağır darbe

PKK'ya ait bir ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
Deprem riski artıyor!

Deprem riski artıyor!

​Uzmanlardan 'depreme hazırlıklı olun' uyarısı.
Bir timsaha dönüşebiliriz!

Bir timsaha dönüşebiliriz!

​Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs aşısına bakışı.

Paşinyan'ın<br>her tarafını sardılar

Paşinyan'ın
her tarafını sardılar

Dev koruma kadrosu güneşli havada şemsiye ile geziyor.
Fırtına öncesi sessizlik!

Fırtına öncesi sessizlik!

​Suriye Milli Ordusu harekat için takviye güç gönderdi.
Almanya'yı <br>sallayan Türk

Almanya'yı
sallayan Türk

​19 yaşındaki genç oyuncu takımına 3 puanı getirdi.
Görüntüler Türkiye'den

Görüntüler Türkiye'den

​Buz parçaları her yeri sardı.
'Üşüyoruz<br>çok soğuk,<br>hiçbir şeyimiz yok'

'Üşüyoruz
çok soğuk,
hiçbir şeyimiz yok'

​İdlib'de yüzlerce çadır sular altında kaldı.
Bolluk<br>fiyatlara yansıdı

Bolluk
fiyatlara yansıdı

​Limana yüzlerce kasa ile döndüler: Kilosu 8 liraya indi
2023 zafer<br>yılımız olacak

2023 zafer
yılımız olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı.
Bebekleri fareler kemiriyor!

Bebekleri fareler kemiriyor!

​Yunanistan'da mülteciler insanlık dışı şartlarda yaşıyor.
Yoğun bakımda facia

Yoğun bakımda facia

Hastanede oksijen tüpü patladı: 10 ölü!
İhracat treni<br>Çin'e vardı

İhracat treni
Çin'e vardı

​Demir yolu taşımacılığında zafer.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.