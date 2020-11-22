Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı ve gıda malzemesi bulundu Bitlis kırsalında PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş halde el yapımı patlayıcı ve gıda malzemesi ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Haber Merkezi 22 Kasım 2020, 22:48 Son Güncelleme: 22 Kasım 2020, 22:48 AA