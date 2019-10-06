Bizi affet Vail

Kamuoyunda Suriyelilere yönelik yürütülen kapsamlı linç politikası gencecik bir canın kendine kıymasına neden oldu. Suriye’deki mezalimden kaçarak Türkiye’ye sığınan 12 yaşındaki Suriyeli Vail el-Suud Kocaeli Kartepe ilçesindeki mezarlığın kapısına kendisini asarak intihar etti. Gerek sosyal medya kullanıcıları gerekse kendisini Türkiye’deki siyasetin önemli figürleri arasında sayan siyasetçilerin Suriyelilere yönelik faşizme varan söylemleri, toplumun Suriyelilere karşı dolduruşa getirilmesine sebebiyet veriyor. Suriyelilere karşı nefretle doldurulan vatandaşlar ise gündelik hayatı paylaştığı Suriyeli muhacirlere karşı Anadolu insanının metanetine yakışmayacak şekilde davranışlarda bulunabiliyor. Bunun son ve en acı örneği geçtiğimiz gün Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşandı.

Vail’in cansız bedeni intihar ettiği mezarlığa defnedildi.

MİNİK SURİYELİ BASKILARA DAYANAMADI

12 yaşındaki Suriyeli Vail El Suud isimli çocuk mezarlığın kapısına kendisini asarak intihar etti. Olayın yaşandığı gün okulda görevli bir öğretmen tarafından azarlandığı iddia edilen ve genel olarak da Suriyeli olmasından dolayı dışlanan el-Suud, baskılara dayanamayarak hayatına son verdi. Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Acısu Mezarlığı’nda meydana geldi.

İNTİHAR ETTİĞİ MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ

Vatandaşlar mezarlığın kapısında asılı halde bir çocuk görür görmez durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybettiği mezarlık olan Acısu Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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OKULDA DIŞLANIYORDU

Babası Mustafa El-Suud’da okulundaki tek Suriyeli öğrencinin oğlu olduğunu ve bu yüzden sıkıntı yaşadığını anlattı. Vail’in öğretmeniyle bir sorunu olmadığını ancak arkadaşlarınca dışlandığını söyleyenbaba, okuldaki arkadaşları tarafından sürekli olarak “Sen Suriyelisin” denilerek dışlanan Vail’in bu duruma dayanamadığını iddia etti.

Irkçılığı ilkokula indirdiler

Sinan Oğan'a ait tweet

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Sinan Oğan'a ait bir başka tweet

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Ümit Özdağ

Ümit Özdağ'a ait tweet

Minik Vail’in okuduğu okula kadar inen ırkçılığın toplumda yeşermesine neden olan isimler arasında MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ başta geliyor. Oğan, her fırsatta Suriyelilerle ilgili kamuoyunu provoke edici açıklamalarda bulunuyor. 3 ay önce yaptığı ancak doğru olmadığı ortaya çıkan şu paylaşım bile her şeyi açıklıyor: “Lütfen birisi Türkiye’de üniversite okuyan bir Suriyeli Arap’ın, bir Iraklı Türkmen’den veya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan Türkünden üstünlüğü nedir yazabilir mi? Niye Suriyeli bedava okuyor, üstelik burs alıyor da diğerleri yüksek ücret ödüyor?”

PROFESÖR BÖYLE YAPARSA

Bir diğer nefret söylemine varan ifadeler kullanan siyasetçi ise İyi Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ. Özdağ geçtiğimiz yıllarda twitter hesabından “50 bin Türkiye vatandaşı resmen aç, 1 milyon 250 bini de açlık sınırı altında yaşarken Türkiye’deki Suriyelilerin %32,6’sı fazla kilolu, % 27,7’si obez” ifadelerinin yer aldığı bir görseli ‘Rakamlarla Türkiye’ notuyla paylaşmıştı.

NEFRET KUSUYOR

İşte Özdağ’ın yaptığı bazı paylaşımlar:

Ulan şaka maka Suriyeliler hiç savaşmadan ülkemizi fethetti.

İşte durum bu, “Güzelim Kilis kuma ve hırsız cennetine dönmüş.

Kilis artık bizim değil! Reyhanlı’daki Suriyeli sayısı ilçe nüfusunu yakaladı

Ekim ayının son haftasında MEB 900 Suriyeli öğretmen ataması yapmış. -Türk öğrencilere de Suriye’li öğretmenler ders veriyor!

Suriye’de sığınmacıların vatanlarına dönme süreci başlamalıdır. Suriye’de savaş büyük ölçüde bitti.

‘SURİYELİLERİ KOVACAĞIZ’

CHP’li siyasetçiler de Suriyelilere yönelik dışlayıcı tutumlara imza atıyor. İlk adımı 31 Mart yerel seçimlerden sonra Suriyelilere aşevini kapatan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan atmıştı. Kervana katılan Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Ben Suriyelilere bütçemden yardım yapmam” dedi.

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Bakanlıktan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı ise olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada iddiaları reddetti. Açıklamada, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde önceki gün yaşanan olaya değinilerek, “İntihar eden Suriye uyruklu bir öğrencimizle ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan iddialar asılsızdır” ifadeleri kullanıldı.

SEVİLEN BİR ÖĞRENCİYDİ

Açıklama şu şekilde: “Son derece başarılı bir öğrenci olan Vail El Suud’un, Türk Fransız Kardeşlik İlkokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılında 4. sınıftayken ayın öğrencisi seçildiği, okulda öğretmeni ve arkadaşları ile herhangi bir problemi olmadığı, babasının ilgili bir veli ve okulla sürekli iletişim halinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca rehberlik il ekibinin ilk gözlemlerinde, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Eğitim camiamızı derinden üzen bu acı olayın bütün yönleriyle araştırılması için müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturma devam etmektedir.”