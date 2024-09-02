Bloomberg'den dikkat çeken iddia: Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin görüşünün BRICS eksenin döndüğünü belirtti, Türkiye'nin yeni diplomatik hamlesinin kilit bir NATO ülkesi olarak yükümlülüklerini yerine getirirken bir yandan da 'çok kutuplu dünyada tüm taraflarla bağlar kurma hedeflerini yansıttığını' da belirtti.
- Türkiye'nin aylar önce BRICS'e katılmak için başvuru yaptığını söyleyen kaynaklar, başvurunun onlarca yıldır Avrupa Birliği'ne (AB) katılma konusunda ilerleme yaşanmamasının sonucunda geldiğini de aktardı.
Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak zirvede ele alınacak
Bloomberg'e konuşan kaynaklar, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak zirvede BRICS'in genişlemesinin ele alınacağını aktardı. Habere göre, Malezya, Tayland ve Azerbaycan da topluluğa katılmak isteyen ülkelerden.
- Öte yandan, bu yılın başından itibaren BRICS'e İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya ve Mısır katılmıştı.
Bakan Fidan: BRICS'in üye çeşitliliği birçok açıdan önemli
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, haziran ayında BRICS+ Oturumu’na katılmak üzere Rusya’ya gitmişti. Fidan, "Türkiye’nin topluluğa üyeliği" konusuyla ilgili, 'BRICS’in üye çeşitliliğinin birçok açıdan önemli olduğunu' dile getirmişti.
- Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi ve BM’nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Fidan, “Bu bağlamda BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Rusya'dan memnuniyet mesajı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun üzerine 6 Haziran'da bir açıklama yaparak, "Birliğin kapılarının açık olduğunu biliyorsunuz. Belirli kriterler var, bunlar ülkelerin bir elitler kulübüne değil, karşılıklı saygıya dayalı birliğe üye olma arzusuyla uyumlu olmalıdır" demişti. BRICS'in halihazırda genişleme deneyimine sahip olduğunu anımsatan Zaharova, yeni üyelerin kendilerini çok konforlu hissedeceği mesajını vermişti.
BRICS nedir, ne demek? BRICS üyeleri kimlerden oluşur?
BRICS, beş büyük gelişmekte olan ekonominin oluşturduğu bir grup. Grup, ekonomik işbirliği, kalkınma ve küresel meselelerde daha fazla etki sağlamak amacıyla bir araya geldi.
Bu ülkeler, "Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika."
BRICS ismi, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. (Brasil, Russia, India, China, South Africa)
- BRICS ülkeleri, yüz ölçümü bakımından dünyanın 3'te 1'lik kısmını elinde bulunduruyor.
BRICS ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler eşitlik, karşılıklı olarak devlet işlerine karışmama ve ortak fayda ilkeleri üzerine kuruludur.