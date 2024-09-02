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Bloomberg'den dikkat çeken iddia: Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu

ABD merkezli Bloomberg haber sitesi, Türkiye'nin Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS grubuna katılmak için resmen talepte bulunduğunu iddia etti. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, BRICS, ekim ayında Rusya'da düzenlenecek zirvede genişlemeyi görüşecek.

17:01 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
Bloomberg, Türkiye'nin BRICS grubuna katılmak için resmen başvuruda bulunduğunu duyurdu. Haberde, Türkiye'nin BRICS
(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika)
grubuna katılma girişiminin, küresel nüfuzunu artırma ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni ittifaklar kurma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin görüşünün BRICS eksenin döndüğünü belirtti, Türkiye'nin yeni diplomatik hamlesinin kilit bir NATO ülkesi olarak yükümlülüklerini yerine getirirken bir yandan da 'çok kutuplu dünyada tüm taraflarla bağlar kurma hedeflerini yansıttığını' da belirtti.


  • Türkiye'nin aylar önce BRICS'e katılmak için başvuru yaptığını söyleyen kaynaklar, başvurunun onlarca yıldır Avrupa Birliği'ne (AB) katılma konusunda ilerleme yaşanmamasının sonucunda geldiğini de aktardı.

Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak zirvede ele alınacak

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak zirvede BRICS'in genişlemesinin ele alınacağını aktardı. Habere göre, Malezya, Tayland ve Azerbaycan da topluluğa katılmak isteyen ülkelerden.

  • Öte yandan, bu yılın başından itibaren BRICS'e İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya ve Mısır katılmıştı.

Bakan Fidan: BRICS'in üye çeşitliliği birçok açıdan önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, haziran ayında BRICS+ Oturumu’na katılmak üzere Rusya’ya gitmişti. Fidan, "Türkiye’nin topluluğa üyeliği" konusuyla ilgili, 'BRICS’in üye çeşitliliğinin birçok açıdan önemli olduğunu' dile getirmişti.


  • Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi ve BM’nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Fidan, “Bu bağlamda BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'dan memnuniyet mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun üzerine 6 Haziran'da bir açıklama yaparak, "Birliğin kapılarının açık olduğunu biliyorsunuz. Belirli kriterler var, bunlar ülkelerin bir elitler kulübüne değil, karşılıklı saygıya dayalı birliğe üye olma arzusuyla uyumlu olmalıdır" demişti. BRICS'in halihazırda genişleme deneyimine sahip olduğunu anımsatan Zaharova, yeni üyelerin kendilerini çok konforlu hissedeceği mesajını vermişti.

BRICS nedir, ne demek? BRICS üyeleri kimlerden oluşur?

BRICS, beş büyük gelişmekte olan ekonominin oluşturduğu bir grup. Grup, ekonomik işbirliği, kalkınma ve küresel meselelerde daha fazla etki sağlamak amacıyla bir araya geldi.

Bu ülkeler, "Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika."

BRICS ismi, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. (Brasil, Russia, India, China, South Africa)

Daha sonraki süreçte ülke sayısı artış gösterdi.
2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin birliğe katılmasına kadar orijinal dört üye BRIC (ya da İngilizce “the BRICs”) olarak adlandırılmıştı. Aynı yıl Çin’in Sanya kentinde düzenlenen zirveye Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın da katılımı ile
BRIC
grubu adını
BRICS
olarak değiştirdi.

  • BRICS ülkeleri, yüz ölçümü bakımından dünyanın 3'te 1'lik kısmını elinde bulunduruyor.


BRICS ülkeleri, bulundukları bölgelerin bölgesel ilişkileri üzerindeki önemli nüfuz potansiyeliyle tanınırlar ve beş ülkenin hepsi G20 üyesidir. 2009’dan beri BRICS ülkeleri yıllık olarak resmi zirvelerde temaslarını sürdürmektedirler. Bu zirvelerden sonuncusu 9. BRICS Ülkeleri Zirvesi Eylül 2017’de Çin’in ev sahipliğiyle Xiamen şehrinde yapıldı. Bir sonraki zirve ise Temmuz 2018’de Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yapıldı.
BRICS ülkeleri terimi Güney Kore, Meksika, Türkiye gibi BRICS ülkeleriyle daha sonra ekonomik iş birliği veya ortaklık yapma kararı almış ülkeleri kapsamamaktadır.
2015 yılı itibarıyla beş BRICS ülkesi dünya nüfusunun 3.1 milyarını (%41’ini) temsil etmektedir. 24. sırada olan Güney Afrika Cumhuriyeti dışında tüm üyeler nüfuslarına göre ülkeler sıralamasında ilk 10’da bulunmaktadır. 2018 yılı itibarıyla bu beş ülke toplamda 18 trilyon $ GSYİH’ye sahipler. Bu rakam dünya üzerinde 2018 yılı içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin değer toplamının yaklaşık %23.2’sini oluşturmaktadır. Hızla büyümekte olan ekonomilere sahip olan bu ülkeler son yıllarda övgülere olduğu kadar eleştirilere de konu oldular.

BRICS ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler eşitlik, karşılıklı olarak devlet işlerine karışmama ve ortak fayda ilkeleri üzerine kuruludur.

#BRICS
#Türkiye
#Bloomberg
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