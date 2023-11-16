BM: İşgalci İsrail meşru müdafaa diyemez

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, uluslararası hukuka göre İsrail’in, işgal ettiği topraklardan gelen tehdide karşı meşru müdafaa hakkı iddiasında bulunamayacağını belirtti. The Australian gazetesinin haberine göre, Albanese, uluslararası hukuka göre, İsrail’in “hesabı verilmesi gereken savaş suçları” işlediğini vurguladı. Filistinlilerin en önemli “varoluşsal tehdit” ile karşı karşıya bulunduğunu belirten Albanese, “İsrail, işgal ettiği bir bölgeden kaynaklanan bir tehdide karşı meşru müdafaa hakkının olduğunu iddia edemez” dedi. İsrail’in Gazze’ye yönelik “amansız” bombardımanında orantılılığı göz ardı ettiğini dile getiren Albanese, uluslararası toplumu, bu kriz karşısında neredeyse “tamamen felç” olmakla eleştirdi. İsrail’in “Filistin halkına karşı soykırım suçu işleyebileceğine” ilişkin oldukça gerçek bir endişenin olduğuna dikkati çeken Albanese, “BM’nin, kuruluşundan bu yana en büyük siyasi ve insani başarısızlığını yaşadığını” kaydetti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'ye ziyaretine ilişkin "Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi" değerlendirmesini yaptı.