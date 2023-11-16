BM: İşgalci İsrail meşru müdafaa diyemez

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, uluslararası hukuka göre İsrail’in, işgal ettiği topraklardan gelen tehdide karşı meşru müdafaa hakkı iddiasında bulunamayacağını belirtti. The Australian gazetesinin haberine göre, Albanese, uluslararası hukuka göre, İsrail’in “hesabı verilmesi gereken savaş suçları” işlediğini vurguladı. Filistinlilerin en önemli “varoluşsal tehdit” ile karşı karşıya bulunduğunu belirten Albanese, “İsrail, işgal ettiği bir bölgeden kaynaklanan bir tehdide karşı meşru müdafaa hakkının olduğunu iddia edemez” dedi. İsrail’in Gazze’ye yönelik “amansız” bombardımanında orantılılığı göz ardı ettiğini dile getiren Albanese, uluslararası toplumu, bu kriz karşısında neredeyse “tamamen felç” olmakla eleştirdi. İsrail’in “Filistin halkına karşı soykırım suçu işleyebileceğine” ilişkin oldukça gerçek bir endişenin olduğuna dikkati çeken Albanese, “BM’nin, kuruluşundan bu yana en büyük siyasi ve insani başarısızlığını yaşadığını” kaydetti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'ye ziyaretine ilişkin "Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi" değerlendirmesini yaptı.
Zor şartlarda yaşama tutunuyorlar
İşgalci gücün saldırılarından kaçan yüzlerce Gazzeli aile, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA), Han Yunus kentinde kurduğu çadır kampta kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında günlük yaşantısını sürdürmeye çalışıyor.
Filipinler'de ABD büyükelçiliğine baskın
Yüzlerce Filipinli, ülkenin başkenti Manila'da, terör devleti İsrail’e verdiği destek nedeniyle ABD’nin Büyükelçilik binası önünde Filistin'e destek gösterisi yapmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.
Heykele bile tahammül edemediler
Batı Şeria'daki Tulkarim şehrine baskın düzenleyen işgalci İsrail ordusu, 2004 yılında ölen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat’ın heykelini de dozerle yıktı.
Cenaze töreninde öfke
İşgalci ordunun Batı Şeria’nın Tulkarim şehrinde salı günü yaptığı saldırılarda ölen 8 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Yapılan yürüyüşe yüzlerce Filistinli katılırken, terör devletine büyük öfke vardı.