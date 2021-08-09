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Boeing 737’nin motor kapağı TUSAŞ’ta üretilecek

Boeing ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Boeing’in tek koridorlu uçak ailesi Boeing 737’lerin motor kapağı üretim ve tedariki için sözleşme imzaladı. TUSAŞ’ın bu sözleşme ile 2025 yılından itibaren üretilen tüm Boeing 737 uçakları için aylık motor kapağı üretiminin yarısını karşılaması öngörülüyor.

Haber Merkezi İHA
Boeing 737’nin motor kapağı TUSAŞ’ta üretilecek
Boeing 737

Boeing ile TUSAŞ arasında imzalanan bu sözleşme, TUSAŞ’ın Boeing Ticari Uçaklar portföyünü de genişletiyor. İki şirketin yakın sanayi işbirliği, 737 programının performansını ve finansman gücünü artırırken, Boeing ve Türk havacılık sanayii arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkiyi daha da ileriye taşıyor.

"Yeni bir yetkinliği daha şirketimize kazandırıyoruz"

Anlaşma ile ilgili görüşlerini paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Şirketimiz yarım asırlık tecrübesi ile hava yapısalları alanında rüştünü ispatlamış üreticiler arasında yer almaya devam ediyor. Bir yandan ülkemizin havacılık alanında beka projelerini üretirken, diğer taraftan dünyanın önde gelen hava platformu üreticileri için de yüksek kaliteli kritik üretimler gerçekleştiriyoruz. Anlaşma kapsamında Boeing için üretimini gerçekleştireceğimiz motor kapağı üretimi için heyecanlıyız. Yeni bir yetkinliği daha şirketimize kazandırıyoruz. Bu iş birliğinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve Boeing yetkilerini tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

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"Türk havacılık sanayiinin kabiliyetini yansıtmaktadır"

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, “Boeing’in stratejik büyüme ülkeleri arasında yer alan ve önemli bir sanayi ve teknoloji ortağı olan Türkiye’nin, küresel havacılık sektörüne büyük katkılar sağlama potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Boeing, Türkiye ile birlikte birkaç yıl önce hayata geçirdiği Milli Havacılık Planı ile ülkedeki varlığını, yatırımlarını ve tedarik zincirini genişletti. 737 motor kapağı üretimi için TUSAŞ’ın seçilmesi, Boeing’in Türkiye ile olan stratejik ortaklığını ve Türk havacılık sanayiinin dünya standartlarındaki kabiliyetini yansıtmaktadır” dedi.

737 motor kapaklarının üretimi, TUSAŞ’ın halihazırda Boeing için 787 Dreamliner irtifa dümeni, kargo paneli, kuyruk yatay hücum kenarı ile 737 irtifa dümenini üretmekte olduğu ve yıllardır uçan Boeing uçakları için binlerce parça ve komponent teslimatını gerçekleştirdiği Ankara’daki son teknoloji TUSAŞ tesislerinde gerçekleşecek.

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