Boğaz'a lağım suyu akıyor

İstanbul Boğazı’na lağım aktığının altını çizen İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, “İstanbul Boğazı’nda pek çok noktada halen lağım akıyor. Bu gördüğünüz dereye birileri lağım veriyor. Lağım suyu ağır ve yoğun olduğu için kıyılarda kalıyor. Ben bu durumu yetkililere bildidim ancak bu güne kadar gerekli önlem alınamadı. Düzelttik diyorlar bakıyorsunuz düzelmiş gözüküyor sonra yine aynı lağım suyu verilmeye devam ediyor. İstanbul Boğazı’nda en az 10 noktada havadan yapılan çekimlerle denize lağım aktığını kanıtlayabilirim” dedi. Çetintaş, ayrıca boğaza bırakılan atıkların Marmara Denizi'nde çökmesiyle birlikte dipteki oksijen seviyesinin azaldığını ve bunun da deniz canlılarını olumsuz etkilediğini ifade etti.