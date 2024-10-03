Boğaz'a lağım suyu akıyor

İstanbul Boğazı'na İSKİ Baltalimanı Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yanından lağım suyu akmaya başladı. Havadan çekilen görüntülerde lağım suyunun sahil şeridi boyunca yayıldığı görüldü. Uzmanlar, durumun deniz ekosistemine ciddi zararlar verdiğini belirtti.
İstanbul’un incisi Boğaz, tehlikeyle karşı karşıya. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Baltalimanı Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi'nin hemen yakınında denize, lağım suyu akmaya başladı. Havadan çekilen görüntülerde denize akan lağım suyunun Boğaz'a doğru sahil şeridi boyunca yayıldığı görüldü. Vatandaşlar ise çevrede ağır kokudan şikayetçi.
Oksijen seviyesi azaldı
Boğaz’a bırakılan lağım suyu akıntılar ile birlikte Marmara Denizi’ne ulaşıyor ve dibe çökerek canlı ekosistemini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, dipte oksijen seviyesinin atık sular nedeniyle azaldığını bildirdi. İSKİ tesisinin hemen yanında bulunan derenin kirlilik yüzünden siyah renkte aktığı havadan çekilen görüntülerde net bir şekilde görüldü. Deredeki atıkların Boğaz'a akıp doğal yaşamı olumsuz etkilediği için uzmanlar araştırılıp sorumlularına ceza verilmesini istiyor.
Birçok noktadan akıyor
İstanbul Boğazı’na lağım aktığının altını çizen İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, “İstanbul Boğazı’nda pek çok noktada halen lağım akıyor. Bu gördüğünüz dereye birileri lağım veriyor. Lağım suyu ağır ve yoğun olduğu için kıyılarda kalıyor. Ben bu durumu yetkililere bildidim ancak bu güne kadar gerekli önlem alınamadı. Düzelttik diyorlar bakıyorsunuz düzelmiş gözüküyor sonra yine aynı lağım suyu verilmeye devam ediyor. İstanbul Boğazı’nda en az 10 noktada havadan yapılan çekimlerle denize lağım aktığını kanıtlayabilirim” dedi. Çetintaş, ayrıca boğaza bırakılan atıkların Marmara Denizi'nde çökmesiyle birlikte dipteki oksijen seviyesinin azaldığını ve bunun da deniz canlılarını olumsuz etkilediğini ifade etti.