CHP’nin market çekleri İBB’den

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarışın başladığı CHP’de krizler bitmiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki gerginliğe milletvekilleri de dahil oldu. Yavaş’a yakınlığı ile bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, isim vermeden ‘proje çocuk’ göndermesi yaptı. Arslan’ın İmamoğlu’nu mu, Özgür Özel’i mi kastettiği bilinmezken Yavaş, “Kendisine tavsiyem bu tweeti silmesidir” dedi.