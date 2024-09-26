CHP’nin market çekleri İBB’den

İPA üzerinden CHP Genel Merkezi'ni denetlemeye başlayan İBB Başkanı İmamoğlu’nun şimdi de merkez personeline market alışveriş kartı dağıttığı iddia edildi. Daha evvel CHP'li belediyelerin karşıladığı 5 bin liralık sosyal yardım çeklerinin bu kez İBB tarafından gönderilmesi dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) üzerinden CHP Genel Merkezi'ni denetlemeye başladı. CHP yönetiminde huzursuzluk çıkaran teftişlerin yankısı sürerken, İmamoğlu’nun şimdi de Genel Merkez personeline market alışveriş kartı dağıttığı ileri sürüldü.
Eylül ve ekim aylarında geçerli olacak market alışveriş kartlarının limitinin 5 bin lira olduğu ve her ay personele verilen sosyal destekler kapsamında dağıtıldığı öğrenildi. Parti kaynakları, Genel Merkez’de tasfiyeye hazırlanan İmamoğlu’nun personelle arasındaki ilişkiyi bozmamak için bu adımı attığı bilgisini verdi.
Her ay Genel Merkez'e İstanbul'daki CHP'li belediyeler tarafından 5 bin liralık sosyal yardım çeki gönderildiği de iddialar arasında. Bu seferki çekin İBB üzerinden gelmesi idari personelin dikkatini çekti. Personel arasında “İmamoğlu, gözünü Genel Merkez'e dikti” yorumları yapılmaya başlandı.