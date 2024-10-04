Boğaz’da iki yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı büyük bir tehlike atlattı. Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED-1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi dün Üsküdar açıklarında çarpıştı. Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir." denildi. Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Kaza sonrası iki yük gemisinde hasar oluştu. Gemiler Ahırkapı açıklarına çekildi. Kazanın ardından, bölgede bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizden, "Kaçın kurtarın kendinizi, dümeni kitledi galiba. Parka doğru geliyor, parkı boşaltalım" dediği duyuldu.