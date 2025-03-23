Boğaz'da konvoy: Tekne işletmecilerinden İBB'ye protesto

İstanbul'da denizde yolcu taşımacılığı yapan bir grup tekne işletmecisi, Boğaz'da konvoy oluşturarak İBB'yi protesto etti. UKOME tarafından plakalarının iptal edilmek istendiğini belirten işletmeciler, güvertelerinde döviz taşıdıkları teknelerin düdüklerini çalarak tepkilerini ortaya koydu. Öte yandan işletmeciler, İBB'nin hiçbir esnafa sormadan plakaların iptali için taslak oluşturduğunu ifade etti.
Denizde yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların işletmecileri, İBB'yi protesto etmek için tekneleriyle Haliç'ten Boğaz'a açıldı.
Beş kooperatiften İBB'ye protesto
Tekne plakalarının iptali için UKOME'nin çalışma içinde olduğunu belirten Hüsrevoğlu, iki hafta önceki toplantıda konunun görüşüldüğünü ancak oy birliği sağlanamadığını, geçen perşembe yapılması planlanan toplantının ise İBB'yi konu alan gündem dolayısıyla iptal edildiğini dile getirdi.
"Hiçbir esnafa sormadan plakaların iptali için taslak hazırlandı"
İptale konu plaka sayısının 205 olduğunu ve bu teknelerde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiği bilgisini paylaşan Hüsrevoğlu, bu plakaları taşıyan teknelerin 18 metreden 42 metreye kadar ulaştığını kaydetti.