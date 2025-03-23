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Boğaz'da konvoy: Tekne işletmecilerinden İBB'ye protesto

Boğaz'da konvoy: Tekne işletmecilerinden İBB'ye protesto

20:5523/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
AA
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İstanbul'da tekne işletmecileri, protesto ettikleri İBB'ye yanlış kararından geri dönmeleri konusunda çağrıda bulundu.
İstanbul'da tekne işletmecileri, protesto ettikleri İBB'ye yanlış kararından geri dönmeleri konusunda çağrıda bulundu.

İstanbul'da denizde yolcu taşımacılığı yapan bir grup tekne işletmecisi, Boğaz'da konvoy oluşturarak İBB'yi protesto etti. UKOME tarafından plakalarının iptal edilmek istendiğini belirten işletmeciler, güvertelerinde döviz taşıdıkları teknelerin düdüklerini çalarak tepkilerini ortaya koydu. Öte yandan işletmeciler, İBB'nin hiçbir esnafa sormadan plakaların iptali için taslak oluşturduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce (UKOME)
plakalarının iptal edilmek istendiğini belirten bir grup tekne işletmecisi,
Boğaz
'da konvoy oluşturarak
İBB
'yi protesto etti.

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Boğaz'da konvoy: Tekne işletmecilerinden İBB'ye protesto
Gündem / İstanbul
23 Mart, Pazar

Denizde yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların işletmecileri, İBB'yi protesto etmek için tekneleriyle Haliç'ten Boğaz'a açıldı.

Beş kooperatiften İBB'ye protesto

Teknelerinin düdüklerini çalan işletmeciler, güvertelere de "
Haliç esnafının plaka iptaline hayır
", "
Haliç esnafı işgalci değildir, ev sahibidir
" ve "
İBB yanlış kararından geri dön
" yazılı afişler astı.
Embaktur Tur Yolcu ve Turizm Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Onur Hüsrevoğlu
, Haliç bölgesinde 5 kooperatif bulunduğunu ve bu kooperatiflerin İBB'yi protesto ettiğini söyledi.

Tekne plakalarının iptali için UKOME'nin çalışma içinde olduğunu belirten Hüsrevoğlu, iki hafta önceki toplantıda konunun görüşüldüğünü ancak oy birliği sağlanamadığını, geçen perşembe yapılması planlanan toplantının ise İBB'yi konu alan gündem dolayısıyla iptal edildiğini dile getirdi.

"Hiçbir esnafa sormadan plakaların iptali için taslak hazırlandı"

İptale konu plaka sayısının 205 olduğunu ve bu teknelerde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiği bilgisini paylaşan Hüsrevoğlu, bu plakaları taşıyan teknelerin 18 metreden 42 metreye kadar ulaştığını kaydetti.

İBB'nin hiçbir esnafa sormadan plakaların iptali için taslak oluşturduğunu belirten Hüsrevoğlu, "
Taslakla bu hatların kullanılmadığını ve iptaline karar verdiklerini beyan ettiler. Şu an plakalar iptal edilmedi ama komisyonda oy birliğiyle düştüğü için bir alt komisyona kaldı.
" dedi.


#İBB
#Protesto
#tekne
#İstanbul Boğazı

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