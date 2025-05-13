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Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün odasına saldıran vandallar hakkında disiplin soruşturması başlattı

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün odasına saldıran vandallar hakkında disiplin soruşturması başlattı

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
17:2513/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Boğaziçi Üniversitesinden öğrenci kulübünün etkinliğiyle ilgili yaşanan olaylara ilişkin açıklama:
Boğaziçi Üniversitesinden öğrenci kulübünün etkinliğiyle ilgili yaşanan olaylara ilişkin açıklama:

Boğaziçi Üniversitesi, İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) Nurettin Yıldız ile yapmayı planladığı etkinlikle karşı eylem gerçekleştiren ve kulüp odasına zarar veren kişi ya da kişiler hakkında gerekli disiplin işlemlerinin başlatılacağını, ilgili birimler aracılığıyla suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi. BİSAK, şeriat karşıtı açıklamalar ile programı hedef alarak vandallıkta sınır tanımayanlara karşı geri adım atmayarak programın gerçekleşeceğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi, İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) yapmayı planladığı etkinlikle karşı yapılan organize linç girişimlerine karşı harekete geçti. Üniversite yönetimi kulüp kapısına ve odasına zarar verici eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli disiplin işlemlerinin başlatılacağını, ilgili birimler aracılığıyla suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Vandallıkta sınır tanımadılar

Kulüp odasının kapısının tehdit ve nefret içerikli yazılarla tahrip edilmesine kadar vardırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi, düşünce ve ifade özgürlüğünü esas alan, çoğulculuğu ve katılımcılığı önceleyen bir kurumdur. Üniversitemiz ekosisteminde herhangi bir grubun şiddet, baskı ve nefret diliyle tahakküm kurma gayreti ne üniversitemiz kamuoyu ne de yönetimimizde asla karşılık bulmayacaktır. Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli disiplin işlemleri başlatılacak, ayrıca ilgili birimler aracılığıyla suç duyurusunda bulunulacaktır. Üniversitemizin değerlerini ve huzurunu hedef alan bu tür eylemlere hiçbir şekilde geçit verilmeyecektir."

Ne oldu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde, BİSAK tarafından organize edilen Nureddin Yıldız'ın konuşmacı olarak konuşacağı "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa karşı bazı karşı öğrenci grupları tarafından bildiri yayınlandı. İftiralar ve nefret söylemleriyle toplu linç kampanyası başlatanlar kulübün odasına saldırarak kapısına "Şeriata geçit yok" ifadeleri yazıldı.

BİSAK'tan geri adım yok

Tehdiltlere karşı boyun eğmeyen BİSAK, etkinliklerinin gerçekleşeceğini duyurdu. Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda "Etkinliğimiz bugün 18:00’de gerçekleşecektir, kampüse girişler 17.30 itibariyle başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.



#Boğaziçi Üniversitesi
#etkinlik
#öğrenci kulübü
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