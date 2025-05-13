Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün odasına saldıran vandallar hakkında disiplin soruşturması başlattı

Boğaziçi Üniversitesi, İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) yapmayı planladığı etkinlikle karşı yapılan organize linç girişimlerine karşı harekete geçti. Üniversite yönetimi kulüp kapısına ve odasına zarar verici eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli disiplin işlemlerinin başlatılacağını, ilgili birimler aracılığıyla suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

"Boğaziçi Üniversitesi, düşünce ve ifade özgürlüğünü esas alan, çoğulculuğu ve katılımcılığı önceleyen bir kurumdur. Üniversitemiz ekosisteminde herhangi bir grubun şiddet, baskı ve nefret diliyle tahakküm kurma gayreti ne üniversitemiz kamuoyu ne de yönetimimizde asla karşılık bulmayacaktır. Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli disiplin işlemleri başlatılacak, ayrıca ilgili birimler aracılığıyla suç duyurusunda bulunulacaktır. Üniversitemizin değerlerini ve huzurunu hedef alan bu tür eylemlere hiçbir şekilde geçit verilmeyecektir."