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Boğaziçi'nin yüzakı BİSAK Ramazan geleneğini devam ettiriyor

Boğaziçi'nin yüzakı BİSAK Ramazan geleneğini devam ettiriyor

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
12:2111/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulubü, 10. Geleneksel BİSAK İftarı
Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulubü, 10. Geleneksel BİSAK İftarı

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde 10.'su gerçekleştirilen "Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı", bu yıl da büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşti. Yüzlerce öğrenci aynı sofrada iftar açıp kampüste cemaatle akşam namazını kıldı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, iftar alanına gelerek katılımcılar ile selamlaşırken, BİSAK'a gelenek haline getirdiği iftar organizasyonu için teşekkür etti.

Yüzlerce insanı aynı sofranın etrafında toparlamayı geleneksel hale getiren Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulubü, 10. Geleneksel BİSAK İftarı’nı Güney Kampüsü'nde yoğun katılımla gerçekleştirdi. Gazze'de yaşanan soykırımı unutmayan Boğaziçili gençler, iftar sofrasına oturan herkesin görebileceği rektörlük binasına Filistin bayrağı astı. İftar programına üniversitenin kendi öğrencilerinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi mezunları ve davetliler katıldı. BİSAK'ın geleneksel hale getirdiği iftarına kayıtlar sadece dakikalar içerisinde full kontenjan ile tamamladı.

"Müminler kardeştir"

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün şiar haline getirdiği Hucurât Suresi’nin “Müminler kardeştir” ayeti her sene olduğu gibi bu sene de Güney Kampüsü’nde yerini aldı.

Yüzlerce öğrenci cemaatle namaz kıldı

İftara katılım sağlayan yüzlerce kişi cemaat halinde kılınan akşam namazının ardından başta Gazze’deki Müslümanlar olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara edilen dualara "amin" dedi.

Rektör'den BİSAK'a tebrik

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, iftar alanına gelerek katılımcılar ile selamlaşırken BİSAK'a gelenek hale getirdiği iftar organizasyonu için teşekkür etti.



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