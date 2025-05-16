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Boğaziçi Üniversitesi protestolarında tutuklanan 6 kişi tahliye edildi

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında tutuklanan 6 kişi tahliye edildi

11:3716/05/2025, Cuma
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Boğaziçi Üniversitesi'nde protestocular polise saldırdı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde protestocular polise saldırdı.

İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a yönelik çirkin saldırı sonrası Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar sırasında polise saldırmaları sonucu tutuklanan 6 kişi serbest bırakıldı.

İlahiyatçı Nurettin Yıldız, İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen konferansa katılmak için ziyaret ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde çirkin bir saldırıya uğradı.


Saldırıyı düzenleyen öğrenciler salondan çıkarılırken, üniversite bahçesinde Yıldız'a yönelik düzenlenen protestolar taşkınlığa neden oldu.


Protestolar sonucu polis ekipleri, taşkınlık çıkaran gruba müdahale etmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradı.


Bunun üzerine olaylar sonrası 97 kişi gözaltına alındı.


Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 15 öğrenciden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Serbest bırakıldılar


Son dakika gelişmesinde, tutuklanan 6 kişi, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.




#Nurettin Yıldız
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