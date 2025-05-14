Boğaziçi provokatörlerinden altısı tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın katıldığı kongreyi engellemek isteyen bir grup, polise de saldırdı. Provokatörlerin fiziki müdahalesi sonucu 13 polis memuru, beş metrelik inşaat çukuruna düşerek yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 97 provokatörden altısı tutuklandı.
Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı.
Provokatörlerin saldırdığı 13 polis memuru, beş metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşerek yaralandı.
Altı provokatör tutuklandı
Olaylar sırasında 39'u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı.
Hakim karşısına çıkarılan provokatörlerden 82'si serbest bırakılırken 15'i adliyeye sevk edildi.
Polise saldıran ve tutuklama talebiyle 13. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 15 kişiden 6'sı tutuklandı.
9 kişi ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.