Vali Gül'den muhalif gazeteciye Boğaziçi düzeltmesi: O protestocular 13 polisi inşaat çukuruna düşürdü

Vali Gül Boğaziçi Üniversitesi'nde taşkınlık çıkaranlara ilişkin 'öğrenci' güzellemesi yapan Murat Ağırel'e cevap verdi.
İstanbul Valisi Davut Gül, Boğaziçi Üniversitesi'nde marjinal bir grubun ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte taşkınlık çıkarması ve ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak ortaya atılan iddialara "Tam olarak öyle olmadı" diyerek tek tek yanıt verdi. Gül " Nurettin Yıldız’ın konferansını engellemeye çalışan bir grup protestocu, çevik kuvvetin güvenlik düzenini aşmaya çalıştı." dedi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde 13 Mayıs’ta düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan ilahiyatçı
Nurettin Yıldız
, marjinal bir grup tarafından protesto edildi. Yıldız’ın geçmişte yaptığı açıklamaları gerekçe gösteren grup, salon önünde toplanarak etkinliğin iptal edilmesini istedi. Bazı protestocular sınırı aşarak fiziksel müdahaleye başvurdu. Etkinlik sırasında Yıldız’a yumurta atılması ve sonrasında çıkan arbedeye güvenlik güçleri müdahale etti.
Gül'den iddialara cevap: Tam olarak öyle olmadı
Gül'den iddialara cevap: Tam olarak öyle olmadı
İstanbul Valisi
Davut Gül
, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Gül, Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konferansının marjinal bir grup tarafından engellemeye çalışılmasıyla ilgili iddialara
"Tam olarak öyle olmadı"
diyerek cevap verdi.
Gazeteci Murat Ağırel'in İstanbul Valiliği'nin olaylarla ilgili açıklamasına yönelik iddialarına cevap veren Gül
"Tam olarak öyle olmadı. Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün, Nurettin Yıldız’ın konferansını engellemeye çalışan bir grup protestocu, çevik kuvvetin güvenlik düzenini aşmaya çalıştı. Protestocuların fiziki müdahalesi sonucu 13 polisimiz, yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşerek yaralandı. Olayla ilgili 97 kişi gözaltına alındı."
ifadelerini kullandı.
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