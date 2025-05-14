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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

17:0114/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde toplanıp bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıklaran 15 kişiden 4'ü tutuklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde toplanıp bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıklaran 15 kişiden 4'ü tutuklandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlarda, emniyet mensuplarına fiziki saldırıda bulunan, 13 polis memurunun yaralanmasına neden olan ve kamu düzenini bozan 97 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edilmişti. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestoda gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 15 kişiden 4'ü tutuklanırken 4 kişi serbest bırakıldı. 7 kişinin sorgusu ise devam ediyor...

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.


NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

Konferans öncesinde ise bir grup, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanarak öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, okuldaki bir grup tarafından provoke edilmeye çalışıldı.

Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Provokatör grup Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanırken, 97 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edildi.




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