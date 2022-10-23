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İSTANBUL

Boğaziçi’nde korkutan yangın

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde dün çıkan yangın korkutu. Tarih bölümünün kullanımında olan Kültürel Miras Müze binasının çatı katını kısa sürede saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Üniversite, yangının sebebi olarak 'elektrik kontağını' işaret etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi’nde korkutan yangın
Boğaziçi Üniversitesi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde dün korkutan bir yangın çıktı. Tarih bölümünün kullanımındaki Kültürel Miras Müzesinin 4 katlı ahşap binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaparken itfaiyeye haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

CİDDİ BİR HASAR YOK

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangının alt katlara sıçramadan ve herhangi bir ciddi hasara sebep olmadan kısa sürede söndürülmüştür" denildi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli Boğaziçililer; Bugün (dün) Kültürel Miras Müzesi binasının çatı katında çıkan yangın ciddi bir hasara sebep olmadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk müdahaleyi gerçekleştiren güvenlik görevlilerimize ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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