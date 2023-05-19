Bölücek de yanında

FETÖ’cü Enver Altaylı’nın ‘ahbabı’ olarak bilenen CHP Genel Başkan Başdanışmanı Rasim Bölücek, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun dün genel merkezde yaptığı konuşma için salona girerken ona Bölücek eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nun 6’lı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği 6 Mart’ta genel merkez önünde yaptığı konuşmasının hazırlığını yaparken de yanında olan başdanışmanı Bölücek, FETÖ üyeliğinden hapiste olan Enver Altaylı tarafından yakın ahbabım diye tanımlanıyor. Tıp eğitimi alan Bölücek aslında siyaset reklamcısıydı. Reklam ajanslarında ‘yaratıcı yönetmen’ olarak çalıştı. 2010 yılında CHP’ye geçen Bölücek, bir süredir Kılıçdaroğlu’nun beyin takımında yer alıyor.