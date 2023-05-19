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Bölücek de yanında

Kılıçdaroğlu'nun “milliyetçi” rolüne büründüğü basın toplantısında yanında başdanışmanı Rasim Bölücek vardı. Bölücek, 15 Temmuz'un akıl hocalarından Enver Altaylı’nın yakın dostu olduğu için eleştirilen bir isim.

Haber Merkezi
04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Rasim Bölücek (sağda).

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Rasim Bölücek (sağda).

FETÖ’cü Enver Altaylı’nın ‘ahbabı’ olarak bilenen CHP Genel Başkan Başdanışmanı Rasim Bölücek, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun dün genel merkezde yaptığı konuşma için salona girerken ona Bölücek eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nun 6’lı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği 6 Mart’ta genel merkez önünde yaptığı konuşmasının hazırlığını yaparken de yanında olan başdanışmanı Bölücek, FETÖ üyeliğinden hapiste olan Enver Altaylı tarafından yakın ahbabım diye tanımlanıyor. Tıp eğitimi alan Bölücek aslında siyaset reklamcısıydı. Reklam ajanslarında ‘yaratıcı yönetmen’ olarak çalıştı. 2010 yılında CHP’ye geçen Bölücek, bir süredir Kılıçdaroğlu’nun beyin takımında yer alıyor.


Kılıçdaroğlu devlete “terörist” diyen DHKP-C destekçisi Devrim Barış Çelik'i yardımcısı yaptı
Kılıçdaroğlu devlete “terörist” diyen DHKP-C destekçisi Devrim Barış Çelik'i yardımcısı yaptı

Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı 'CHP ve trol ağının' başındaki isim olan ve sandık güvenlik sisteminin çökmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti yönetimi tarafından görevden alınmıştı. Kılıçdaroğlu, Adıgüzel'in yerine Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik'i göreve getirdi. Ancak Devrim Barış Çelik'in de Artvin’in Şavşat ilçesinde 1980 öncesi yaşanan ve beş kişinin öldüğü olaya dair “devlet terörü” diyerek sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Çelik'in ayrıca DHKP-C’li avukat Ebru Timtik'e de destek mesajı verdiği de görüldü.


#Seçim
#Kemal Kılıçdaroğlu
#FETÖ
#CHP
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