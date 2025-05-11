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Bolu'da Lastiği patlayarak alev alan tır küle döndü

Bolu'da Lastiği patlayarak alev alan tır küle döndü

16:0811/05/2025, Pazar
IHA
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Bolu'da Lastiği patlayarak alev alan tır küle döndü
Bolu'da Lastiği patlayarak alev alan tır küle döndü

Bolu'da otoyolda seyir halindeyken tekerleği patlayan tır alev aldı. Alevlere teslim olan tır küle döndü.

Yangın, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Akçakavak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. (35) idaresindeki 67 LM 101 plakalı tırın sağ ön tekerleği patladı. Patlamanın ardından araçta yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle tır küle döndü.



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