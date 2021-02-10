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Bolu'yu ikiye bölen ayı

Bolu’da, belediye tarafından yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli kentte vatandaşları ikiye böldü. Vatandaşların bir kısmı heykelin hakaret olduğunu söylerken, bir kısmı ise turizm açısından iyi olacağı görüşünde.

Haber Merkezi İHA
Bolu’da 10 metrelik ayı heykeli vatandaşları ikiye böldü.
Bolu’da 10 metrelik ayı heykeli vatandaşları ikiye böldü.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, boz ayının memleketinin Bolu olduğunu ve kentin önemli bir yerine 10 metrelik bozayı heykeli dikeceğini söyledi. Başkan Özcan’ın bozayı heykeli dikeceğini söylemesinin ardından vatandaşlar da ikiye bölündü. Vatandaşların bir kısmı heykelin Bolululara hakaret olduğunu söylerken, bir kısmı ise turizm açısından iyi olacağını ifade ettiler.

İHA
Vatandaşların bir kısmı ayı heykelinin hakaret olduğunu söylerken, bir kısmı ise turizm açısından iyi olacağı görüşünde.

“Bolu’ya her şey yakışır”

Heykelin yapılmasını savunan Ahmet Katmer, “Heykelin hepsi iyidir. Ormanı temsil eder. Ormanın kenarına yapsınlar. Şehre olmaz. Ayı heykeli yapmakla olmaz. Ayıların alanları daraldı. Ormanlarda ayı mı kaldı. Artık heykellere kaldı iş. Bolu’da o kadar ayı yok ki” ifadesini kullandı.

Heykeli turizm açısından değerlendiren Ahmet Demir ise, “Güzel olur. Bolu’ya her şey yakışır. Bolu’nun simgesinin ayı olması da bir sorun olmaz. Biz turizmi seven insanlarız” şeklinde konuştu.

İHA
Bolu’da, belediye tarafından yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli kentte vatandaşları ikiye böldü.

Bolululara ayıcı denildiğini söyleyen Mehmet Kodaloğlu “Zaten ayıcı Bolulular derler. Namını sürdürecekler. Doğru bir şey. Koskoca belediye başkanı ayıyı dikiyorsa Bolu’nun simgesi ayıcılık. Eskiden mandacılık diyorduk şimdi ayıcı olduk. Bundan sonra Ankara’ya gittiğimizde ayıcıların memleketinden diyeceğiz. Eskiden merkezdeki insanına hain derlerdi şimdi de ayıcı diyecekler. Haberimiz yokken birisi adımızı ayı koyuyorsa ne yapalım? Aslanım dendiği zaman seviniyoruz da ayıcı denilince neden zorumuza gidiyor” diye konuştu.

İHA
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, boz ayının memleketinin Bolu olduğunu ve kentin önemli bir yerine 10 metrelik bozayı heykeli dikeceğini söyledi.

“Biz ayıcı mıyız”

  • Ayı heykeli yapılmasına tepki gösteren İbrahim Eryürek, “Biz ayıcı mıyız? Bolu demek ayı demek. O zaman Boluluları ayı yapacak. Olacak iş mi bu? Olmaz. Bize başka bir şey yap. İnsanları ayı yapıyorsun” ifadesini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kente 10 metrelik bozayı heykeli yaptıracağız
GÜNDEM
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kente 10 metrelik bozayı heykeli yaptıracağız
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