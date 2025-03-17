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Bomba gibi patlayıp uçakta yangın çıkardı: Havayolu şirketleri bir bir yasaklamaya başladı

Bomba gibi patlayıp uçakta yangın çıkardı: Havayolu şirketleri bir bir yasaklamaya başladı

13:3517/03/2025, Pazartesi
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Güney Kore'de 170 yolcu ve altı mürettabatın bulunduğu uçakta yangın çıktı.
Güney Kore'de 170 yolcu ve altı mürettabatın bulunduğu uçakta yangın çıktı.

Son dönemde havacılık güvenliği açısından önemli bir konu haline gelen powerbank'ler, Güney Kore'deki bir uçakta yolcunun taşıdığı powerbank'in alev almasıyla tekrar gündeme geldi. Yangın, kimse zarar görmeden söndürüldü ve yolcular güvenle tahliye edildi. Olay sonrası havayolları, uçaklarda powerbank taşıma konusunda daha sıkı kurallar getirdi, dünya genelindeki havacılık otoriteleri ise taşımaya dair daha net düzenlemeler oluşturmaya başladı.

Güney Kore'nin Gimhae Havalimanı'nda, Air Busan'a ait bir Airbus A321 uçağında bir yolcunun taşıdığı powerbank'in tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Neyse ki yangın hızla kontrol altına alındı ve uçaktaki 169 yolcu ile 7 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilebildi.


Bu olay, havacılık dünyasında önemli bir güvenlik kaygısına yol açtı. Powerbank'lerin uçaklara taşınması ve uçak içine alınması konusunda ilk defa yasak uygulanmasına karar verildi.


Koltuk üstünde taşınmasına yasak getirildi


Sputnik'in haberine göre, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı uçaklarda powerbank'lerin koltuk üstü bagaj bölmelerinde taşınmasını yasakladı. Bakanlık, yolcuların powerbank'lerini sadece el bagajlarında taşıyabileceğini ve uçuş sırasında kullanımının tamamen yasak olduğunu açıkladı.


Bu yeni düzenleme, başta Air Busan, Asiana Airlines ve Korean Air olmak üzere birçok Asya havayolu şirketi tarafından da hayata geçirilmeye başlandı.



Powerbank kriterleri


Dünya çapındaki havacılık otoriteleri, uçaklarda taşınması yasaklanan powerbank'ler için yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemelere göre belirli kriterler belirlendi:

100 Wh'ye kadar olan powerbank'ler, el bagajında taşınabilir ve genellikle uçuş sırasında kullanılmasına izin verilir.

100 Wh ile 300 Wh arasında olan powerbank'ler yalnızca el bagajında taşınabilir, ancak çoğu havayolu, bu tür cihazların sayısını bir adede sınırlayabilir ve uçuş sırasında kullanılmasına izin vermez.

300 Wh'yi aşan powerbank'ler, genellikle uçaklarda taşınması yasak olan cihazlar arasında yer alır. Bu tür powerbank'ler, tehlikeli madde sınıfında kabul edilir ve sadece kargo bölümünde taşınabilir. Ancak çoğu havayolu, bu tür cihazları taşımayı tamamen yasaklamaktadır.


#Güney kore
#powerbank
#uçak

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