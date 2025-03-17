Bomba gibi patlayıp uçakta yangın çıkardı: Havayolu şirketleri bir bir yasaklamaya başladı

Son dönemde havacılık güvenliği açısından önemli bir konu haline gelen powerbank'ler, Güney Kore'deki bir uçakta yolcunun taşıdığı powerbank'in alev almasıyla tekrar gündeme geldi. Yangın, kimse zarar görmeden söndürüldü ve yolcular güvenle tahliye edildi. Olay sonrası havayolları, uçaklarda powerbank taşıma konusunda daha sıkı kurallar getirdi, dünya genelindeki havacılık otoriteleri ise taşımaya dair daha net düzenlemeler oluşturmaya başladı.
Güney Kore'nin Gimhae Havalimanı'nda, Air Busan'a ait bir Airbus A321 uçağında bir yolcunun taşıdığı powerbank'in tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Neyse ki yangın hızla kontrol altına alındı ve uçaktaki 169 yolcu ile 7 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilebildi.
Koltuk üstünde taşınmasına yasak getirildi
Sputnik'in haberine göre, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı uçaklarda powerbank'lerin koltuk üstü bagaj bölmelerinde taşınmasını yasakladı. Bakanlık, yolcuların powerbank'lerini sadece el bagajlarında taşıyabileceğini ve uçuş sırasında kullanımının tamamen yasak olduğunu açıkladı.
Bu yeni düzenleme, başta Air Busan, Asiana Airlines ve Korean Air olmak üzere birçok Asya havayolu şirketi tarafından da hayata geçirilmeye başlandı.