Borç yapan uzmanın sözleşmesi iptal

TBMM’ye sunulan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi çerçevesinde Uzman Erbaş Kanunu’nda kapsamlı değişikliğe gidiliyor. Teklifte uzman erbaşların kendilerinden istifade edilememe halleri ayrıntılı olarak yer aldı. Gelirinin çok üstünde borçlanmaya düşkün olan, borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirenlerin yanı sıra sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine düşkün olanlar, toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanlar, intihara teşebbüs eden, kendisini veya bir başkasını kasten hizmete yaramayacak hale getiren ve getirtenler, ateşli silahla yaralamaya karışanlar ile disiplinsizliği alışkanlık haline getirenler, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı rapor ile tespit edilenlerin sözleşmesi feshedilecek.