Borç yapan uzmanın sözleşmesi iptal

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TBMM’ye sunulan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi çerçevesinde Uzman Erbaş Kanunu’nda kapsamlı değişikliğe gidiliyor. Teklifte uzman erbaşların kendilerinden istifade edilememe halleri ayrıntılı olarak yer aldı. Gelirinin çok üstünde borçlanmaya düşkün olan, borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirenlerin yanı sıra sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine düşkün olanlar, toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanlar, intihara teşebbüs eden, kendisini veya bir başkasını kasten hizmete yaramayacak hale getiren ve getirtenler, ateşli silahla yaralamaya karışanlar ile disiplinsizliği alışkanlık haline getirenler, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı rapor ile tespit edilenlerin sözleşmesi feshedilecek.
UZMANA EMEKLİ AYLIĞI GELİYOR
Emekli aylığı bağlanamayan askeri personele emekli maaşı bağlanacak. Anayasa Mahkemesinin daha önce aldığı karara uyum sağlamak amacıyla yapılacak düzenleme kapsamında 1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ancak yaş şartını sağlayamadığı için emekli aylığı bağlanamayan askeri personel emekli maaşı alacak. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler, yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılını tamamlaması halinde emekli aylığı alabilecek.
TECRÜBELİ PERSONEL KALACAK
Muvazzaf kıdemli binbaşılar ile 24’üncü hizmet yılını tamamlamış muvazzaf astsubayların özlük hakları yeniden düzenlenecek. Tecrübeli personelin meslekte kalması sağlanacak. Harp malulleri ile vazife malulü sayılanların anne ve babasına ödenecek aylık, asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Şehitlerin anne ve babaları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine üye olabilecek. Rütbeli personelin görev süreleriyle ilgili işlemler Milli Savunma Bakanlığı’nın teklifiyle yürütülecek. General ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesinde aranan karar yeter sayısında “YAŞ üyelerinin üçte ikisinin kabulü” şartı kaldırılacak. “YAŞ kararı” esas alınacak.