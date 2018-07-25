Boşaltılan bina çöktü

İstanbul-Beyoğlu’nda 4 katlı bir bina, toprak kayması nedeniyle çöktü. Binanın boş olması faciayı önledi. Sütlüce Fuadiye Sokak’taki bir apartmanın altında, bitişikteki otel inşaatının temel kazısı nedeniyle toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bina ve çevredeki apartmanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, 4 katlı bina, boşaltıldıktan yaklaşık 2 saat sonra çevredekilerin korku dolu gözleri arasında büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın boş olması muhtemel bir faciayı önledi.

CANIMIZ KURTULDU

Çöken binanın sahibi Emin Ertürk, otel inşaatının ünlü futbolcu Arda Turan’a ait olduğunu öne sürdü. Ertürk, “Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Orada kiracılar var. Tek sevindiğim orada kimsenin olmaması şu an. Mal bile ikinci derecede bu durumda. Şu an canımız kurtuldu ona seviniyoruz’’ dedi.

SOKAKTA GİYİNDİM

Bina sakinlerinden Mürsel Cihanan da “Binada 18 tane daire var. Burası 8 aydır böyle. Savcılığa ve belediyeye başvurduk. Kimse umursamadı. Burada inşaat var aşağıya 3 kat iniyorlar. ‘İnmeyin yeter’ dedik, dilekçe verdik belediyeye ‘indirmeyin’ dedik. Hiç kimse dinlemedi, yine yaptılar. Herkes mağdur, bugün pantolonumu sokakta giydim” diye konuştu.

ARDA’DAN AÇIKLAMA

Bu arada Arda Turan, medyaya yaptığı açıklamada, otel inşaatının kendisine ait olduğunu doğrulayarak, “Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok” dedi. Turan’ın oteli kardeşi için yaptırdığı öğrenildi.

Ahmet Misbah Demircan

Vatandaşlarımız bizim misafirimiz

Olay yerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yıkılan apartmanın 1994’te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina olduğunu söyledi. Demircan, “Evi çöken bütün vatandaşlarımızın durumu bize aittir, onlar bizim misafirimizdir” dedi. Olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Demircan, “Bugün için önümüzde doğrudan ilgilendiğimiz 3, dolaylı ilgilendiğimiz 6 bina var. Toplam 9 binayı tehdit altında gördük. Çöken bina ile diğer iki binada yaşayan kiracı ve mal sahibi 29 aileyi otellere yerleştirdik. Boşaltılan diğer 6 binada da neler yapılacağına karar vereceğiz” şeklinde konuştu.