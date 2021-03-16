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POLİTİKA

Bosna Hersek heyeti Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bosna Hersek heyeti için Külliye'de karşılama töreni düzenlendi. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.

Haber Merkezi AA
Bosna Hersek heyeti için Külliye'de karşılama töreni düzenlendi.
Bosna Hersek heyeti için Külliye'de karşılama töreni düzenlendi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Heyet için Külliye'de karşılama töreni düzenlendi.

Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceği, ortak altyapı projeleri başta olmak üzere iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirildi.

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İkili ilişkilerin ahdi zeminini daha da güçlendirecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü vurgulanırken, "Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminini daha da güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da gündemdedir." ifadesine yer verildi.

İHA
Görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.


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