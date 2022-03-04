Brüksel’de olağanüstü toplantı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile görüştü.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı eşiyle birlikte Bakanlığımızda ağırladık. Ukrayna’nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tam. Vatandaşlarımızın tahliye sürecindeki destekleri için Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Büyükelçi Bodnar ise “Türk hükümeti ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye’den bize çok fazla insani yardım geliyor. Türk vatandaşları, aslında Ukrayna’da neler olduğunu ve Rusya’nın ne kadar saldırgan bir davranış sergilediğini anlıyor” açıklamasını yaptı.

NATO TOPLANTISI

Çavuşoğlu, bugün Brüksel’de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Toplantıda Ukrayna bağlamında yaşanan güncel gelişmeler ele alınacak.

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