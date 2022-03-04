Gündem Brükselde olağanüstü toplantı
ANKARA

Brüksel’de olağanüstü toplantı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile görüştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Brüksel’de olağanüstü toplantı
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile görüştü.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı eşiyle birlikte Bakanlığımızda ağırladık. Ukrayna’nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tam. Vatandaşlarımızın tahliye sürecindeki destekleri için Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Büyükelçi Bodnar ise “Türk hükümeti ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye’den bize çok fazla insani yardım geliyor. Türk vatandaşları, aslında Ukrayna’da neler olduğunu ve Rusya’nın ne kadar saldırgan bir davranış sergilediğini anlıyor” açıklamasını yaptı.

NATO TOPLANTISI

Çavuşoğlu, bugün Brüksel’de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Toplantıda Ukrayna bağlamında yaşanan güncel gelişmeler ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılma eğilimimiz yok
OYNAT 01:16
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılma eğilimimiz yok
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili konuştu. 'Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık.' diyen Bakan Çavuşoğlu, 'Yaptırımlar Rus ekonomisini etkiler ama bu yaptırım kararını alan Avrupa ülkelerini ve diğer ülkeleri de etkiler. Bu yaptırımlara katılma eğilimimiz yok' ifadelerini kullandı.


Yeni dönemin ilk rakamları

Yeni dönemin ilk rakamları

​Türkiye'nin 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı.
Son yarı finalist Alanyaspor

Son yarı finalist Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Kabinede görev değişimi

​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti.

Zelenskiy'nin ardından Putin konuştu.

​AK Parti Ankara İl Danışma Toplantısı.

​Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşuyor.

'Yazıklar olsun' deyip ağlayarak anlattılar.
Günlerdir metro istasyonundalar

Günlerdir metro istasyonundalar

​Ukraynalılar saldırıların biteceği günü bekliyor.

​Bakan Nebati: Mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Enkaz şehir: Harkiv

Enkaz şehir: Harkiv

Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.