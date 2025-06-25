BTK Başkanı Sayan Siber Zorbalık alanında çalışan gençlerle buluştu

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Siber Zorbalık alanında politika çalışmaları düzenleyen gençlerle bir araya gelerek güvenli internet ile alakalı aktarımda bulundu. Sayan, yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Gençler daha güvenli bir gelecek için en büyük güvencemiz." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, HEMPA Çocuk Derneği'nin düzenlediği Dijital Dünyada Şiddet: Siber Zorbalık Çalıştayı katılımcılarıyla bir araya geldi.
BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, yaptığı görüşmeyi sosyal medya üzerinden paylaşarak dijital dünyanın karanlık yüzlerinden biri olan siber zorbalıkla mücadeleye yönelik çalışmalar ile ilgili gerekeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Erasmus+ projesi kapsamında 5 gün süren çalıştay sonucu hazırladıkları politika önerilerini sunan katılımcılara, BTK Başkanı Sayan Güvenli İnternet Merkezinin bu alanda uzun süredir sürdürdüğü çalışmaları ve deneyimleri aktardı.