Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
BTK Başkanı Sayan Siber Zorbalık alanında çalışan gençlerle buluştu

BTK Başkanı Sayan Siber Zorbalık alanında çalışan gençlerle buluştu

22:1825/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, siber zorbalık alanında politika çalışması gerçekleştiren gençlerle bir araya geldi.
BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, siber zorbalık alanında politika çalışması gerçekleştiren gençlerle bir araya geldi.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Siber Zorbalık alanında politika çalışmaları düzenleyen gençlerle bir araya gelerek güvenli internet ile alakalı aktarımda bulundu. Sayan, yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Gençler daha güvenli bir gelecek için en büyük güvencemiz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, HEMPA Çocuk Derneği'nin düzenlediği Dijital Dünyada Şiddet: Siber Zorbalık Çalıştayı katılımcılarıyla bir araya geldi.


BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, yaptığı görüşmeyi sosyal medya üzerinden paylaşarak dijital dünyanın karanlık yüzlerinden biri olan siber zorbalıkla mücadeleye yönelik çalışmalar ile ilgili gerekeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Erasmus+ projesi kapsamında 5 gün süren çalıştay sonucu hazırladıkları politika önerilerini sunan katılımcılara, BTK Başkanı Sayan Güvenli İnternet Merkezinin bu alanda uzun süredir sürdürdüğü çalışmaları ve deneyimleri aktardı.

Sayan yaptığı açıklamada,
"Dijital şiddete karşı ve çok paydaşlı bir mücadeleye ihtiyaç var. Gençlerin bu sürece aktif katılımı, daha güvenli bir dijital gelecek için en büyük güvencemiz."
ifadelerini kullandı.


#siber
#Zorbalık
#BTK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG T10F ne zaman satışa çıkacak? Togg T10F fiyatı ne kadar olacak? İşte ilk tahminler