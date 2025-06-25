"Malum sebeplerle bölgenin yaşadığı güvenlik ve terör problemleriyle ilgili büyük zorluklar içerisinde Diyarbakır'da sanayi alt yapıları oluşturuldu, geliştirildi ve bugün elhamdülillah kısa zamanda çok büyük bir mesafe kaydettiğimizi de memnuniyetle görüyoruz. Bu bakımdan her türlü zorluğa göğüs gererek bugün burada sadece bu OSB'de 400'e yakın fabrikanın bacasını tüttüren siz değerli yatırımcılarımıza gerçekten gönülden şahsım ve devletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘Terörsüz Türkiye' vizyonu çerçevesinde bu anlayıştan ve bu vizyonun sağlayacağı zeminden en fazla faydalanacak olan yine Diyarbakır şehri ve Diyarbakır'ın yatırımcıları olacaklar buna inanıyorum. Şanlıurfa yolu üzerinde Karacadağ OSB ile ilgili Sayın Bakanımızdan taleplerimiz olmuştu onlar da karşılık buldu teşekkür ediyoruz. Orada çok hızlı bir ilerleme sağlandı şu anda alt yapısı yüzde 90'lara yakın oranda tamamlandı"