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POLİTİKA

Bu çığlığı yok saymayın

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Yeşilbağ (solda)
İsmail Yeşilbağ (solda)

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır, annelerin oturma eylemiyle çığır açacaklarına inandığını aktardı. Çayır, "Anneler bu işe bulaşırsa Allah'ın izniyle bu topraklar güler, anneler, aileler, çocuklarımız güler. Korkmaya gerek yok. Anamız, babamız gelsin otursun. 'Ben artık çocuğumun ölmesini istemiyorum' desin" diye konuştu.

ACIMIZ BİRDİR

Anneleri şehit ve gazi yakınlarının da yer aldığı çok sayıda kişi de ziyaret etti. Şehit annesi Sultan Bilden "Annelerimizi üzmesinler, annelerimizi sokağa dökmesinler. Bir an evvel çocuklarını versinler" dedi. 1992’de polis eşi Diyarbakır'da şehit olan Nuran Akgüneş ise "Acımız birdir, acılarını paylaşmak için buraya geldim" ifadelerini kullandı.

ONURLU MÜCADELE

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek de aileleri ziyaret etti. Ağlayan ailelerle sohbet edip acılarını paylaşan Gökçek’in gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gökçek, "Bu anaların haklı ve onurlu mücadelesi mutlaka kazanacak" dedi.

50 STK GİDECEK

Eyleme destek için, Kocaeli'den 50 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi bugün Diyarbakır'a gidecek. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri adına dönem başkanı Şahin Yaşlık, İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği Mesut Barış Gençlik Merkezinde yaptığı basın açıklamasında, feryatlarını dünyaya duyurmak isteyen annelerin yanında olduklarını söyledi.

  • Kazanacağız
  • Yerelden Evrensele Sanat Platformu ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyeleri, aileleri ziyaret etti. Ailelere gül dağıtan dernek üyeleri adına gazetecilere açıklamalarda bulunan dernek başkanı ve yönetmen İsmail Yeşilbağ, "Bu anneler ve bu babalar kazanacaktır. Böylece hepimiz kazanacağız. Bu ülkeyi kimse bölemeyecek" dedi.
  • Nöbetteyken acı haberi aldı
  • Aysel Bozkurt
  • Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemine, kaçırılan kuzeni S. Çetinkaya için katılan Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini aldı. Hastanede tedavi gören babasının hayatını kaybettiğini öğrenmesi üzerine baygınlık geçiren Bozkurt'a 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu. "Babam gitti" diye feryat eden Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • Destek olmak sizi AK Parti’li yapmaz
  • Bülent Turan
  • AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, eylem yapan annelere destek oldu. Turan, "Devlete meydan okurcasına, ayar verircesine hep yazı yazan, ilan veren, sözüm ona barış akademisyenlerinden bir tek cevap duydunuz mu? Sürekli devlete yazılarıyla, eylemleriyle ayar vermeye çalışan o akademisyenlerden, annelere destek açıklaması gördünüz mü? O annelere destek olmak sizi AK Parti'li yapmaz, sizi insan yapar, merhametli yapar, sorumlu vatandaş yapar" dedi.

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