Bu dereye önlem alın

Otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderilen küçük kızın cenazesi dün sabah saatlerinde köye getirildi. Cenaze aracının köye girişi sırasında anne Yadigar Sade ile yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı.

Nurcan’ın kovadaki fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Minik Nurcan kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Minik kızını kendi elleriyle mezara koyan acılı baba Hayrettin Sade'nin güçlükle ayakta durabildiği gözlendi. Kızını bulan ekiplere teşekkür eden Hayrettin Sade, “Tek isteğim köyün içerisinden geçen derenin etrafına önlem alınması. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın” dedi.