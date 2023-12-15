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Bu dramı bir an önce durdurun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la telefonda görüştü. ABD'nin talebi üzerine gerçekleşen görüşmede Erdoğan, "Gazze’de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur deyin" çağrısı yaptı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede ABD Başkanı Biden'a, ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesi durumunda ateşkesin sağlayabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması ABD’nin tarihi sorumluluğu" dedi.

04:00 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 01:31 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan.
Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Biden’ın talebiyle gerçekleşen görüşmede Erdoğan, Gazze’de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD’nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

GARANTÖRLÜK ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini, Türkiye’nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde F-16 konusu da ele alındı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD
#politika
#Joe Biden
1 saat önce
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