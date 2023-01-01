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Bu gevşeklikle netice alamaz

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Conkar, üst üste yaşanan skandallarla ilgili İsveç’i uyardı. Conkar, yaşananlar provokasyon bile olsa bunu İsveç hükümetinin engellemesi gerektiğini belirtti.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
4:00 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ahmet Berat Conkar

Ahmet Berat Conkar

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Conkar, üst üste yaşanan skandallarla ilgili İsveç’i uyardı. Yaşananlar provokasyon bile olsa bunu İsveç hükümetinin engellemesi gerektiğini belirten Conkar, NATO üyeliği sürecini hatırlatarak şöyle konuştu: “Bu tarz girişimlerin önüne geçilmemesi Türkiye-İsveç ilişkilerine zarar verir. Beklentilerine ulaşamazlar. İsveç’in NATO’ya alınması konusunda heyetler görüşmeler yapıyor. Fakat İsveç bu gevşek tutumla neticeye ulaşamaz. Bu tarz girişimlerin engellenmesi gerekir ki hava bozulmasın ve iki ülke arasındaki beklentiler karşılanabilsin.”


#İsveç
#NATO
#Ahmet Berat Conkar
#Rasmus Paludan
1 saat önce
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Bu gevşeklikle netice alamaz
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