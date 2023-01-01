Bu gevşeklikle netice alamaz

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Conkar, üst üste yaşanan skandallarla ilgili İsveç’i uyardı. Yaşananlar provokasyon bile olsa bunu İsveç hükümetinin engellemesi gerektiğini belirten Conkar, NATO üyeliği sürecini hatırlatarak şöyle konuştu: “Bu tarz girişimlerin önüne geçilmemesi Türkiye-İsveç ilişkilerine zarar verir. Beklentilerine ulaşamazlar. İsveç’in NATO’ya alınması konusunda heyetler görüşmeler yapıyor. Fakat İsveç bu gevşek tutumla neticeye ulaşamaz. Bu tarz girişimlerin engellenmesi gerekir ki hava bozulmasın ve iki ülke arasındaki beklentiler karşılanabilsin.”