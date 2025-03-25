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Bu kadarı La Casa de Papel'de bile yok: Matbaa kurup 7 milyon dolar basmışlar

Bu kadarı La Casa de Papel'de bile yok: Matbaa kurup 7 milyon dolar basmışlar

10:1925/03/2025, Salı
IHA
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Toplamda hazır basılarak piyasaya sürülmeye çalışılan rakamın 2 milyon 299 bin 200 dolar olduğu tespit edildi.
Toplamda hazır basılarak piyasaya sürülmeye çalışılan rakamın 2 milyon 299 bin 200 dolar olduğu tespit edildi.

Mersin polisi, matbaa kurup yaklaşık 300 milyon liralık sahte dolar basan ve piyasaya sürmeye çalışan 3 kişilik kalpazan şebekesini çökertti. Basılmış ve basıma hazır toplam 7 milyon 99 bin 200 sahte dolarla ele geçirilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Silifke Büro Amirliği ekipleri parada sahtecilik suçuna yönelik hassas ve titiz bir çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bazı şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonrasında delilleri elde eden polis matbaa kurup sahte dolar basan H.U.'yu, piyasaya süren Y.T.'yi ve kuryelik yaparak diğer illere dağıtan A.T.'yi operasyonla yakaladı.


KURYE 132 BİN SAHTE DOLARLA YAKALANDI


Operasyonun detaylarına da ulaşıldı. Polisin çalışmasında takipte olan kurye A.T.'nin, Mersin otogarında düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. Kuryeden 100 dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte ABD Doları ve sahte paraların basım şablonlarının bulunduğu flaş disk ele geçirildi. Diğer iki şüpheli ise belirlenen adreslerde gözaltına alındı. Sahte dolar basan şüpheli H.U.'nun kurduğu matbaa yapılan aramada ise 2 milyon 137 bin 200 sahte dolar, 4 milyon 800 bin kesime ve renklendirilmeye hazır A4 kâğıdı üzerinde sahte dolar, 5 adet para basma makinesi, 2 adet para sayma makinesi, 1 adet kontrol cihazı ve 2 adet hard disk ele geçirildi.


Toplamda hazır basılarak piyasaya sürülmeye çalışılan rakamın 2 milyon 299 bin 200 ABD Doları olduğu, basım aşamasındakilerle tutarın 7 milyon 99 bin 200 dolar olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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