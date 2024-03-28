Bu kardeşliği kimse yıkamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “DEM, Kürt kardeşlerimizin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır” dedi.

Diyarbakır mitinginde 70 bin kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM ve CHP ittifakını sert bir dille eleştirdi. Bölgede İslam’a kapılarını ilk açan şehir olan Diyarbakır ile aynı sevdaya, aynı medeniyete mensup olmaktan iftihar ettiğini dile getiren Erdoğan, “Bizim Diyarbakır’la kavlimize, bizzat Diyarbakır’ı Diyarbakır yapan değerler ve eserler şahittir. Allah’ın izniyle bu kavli bozmaya, bu kardeşliği yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecek” dedi.

Diyarbakır.

KİRLİ BİR İTTİFAK KURDULAR

“Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde, Diyarbakır'da arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamadık” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Diyarbakır'da bu kardeşinize yüzde 28,5 ve tek parti faşizminin bugünkü temsilcisi CHP adayına yüzde 71,5 oy çıkmışsa, durup üzerinde mutlaka düşünmemiz lazım. Diyarbakır halkının iradesini götürüp, artık siyasetten emekli olan CHP adayına payanda yapanların, hangi projenin parçası olduğu açık değil mi? Bugün aynı oyunu İstanbul'da, Mersin'de, başka yerlerde yine oynuyorlar. Kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifak kurdular. Ama her iki partideki bir avuç siyaset baronu dışında ne olup bittiğini kimse bilmiyor."

BU PAZARLIKTA HİZMET DERDİ YOK

Bavul bavul paraların gidip geldiği, meclis üyeliklerinin, belediye şirketlerinin paylaşıldığı bir yerde, ilkeli bir ittifaktan söz edilemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, “Evet, tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Dikkat ederseniz, bu pazarlıkta siyasi kazanım hesabı yok, eser ve hizmet derdi zaten yok. Seçmenin fikrini, zikrini, ne düşündüğünü merak eden kimse de yok. Sadece birilerinin ihtirasları uğruna yapılan kirli pazarlıklar var” dedi.

KÜRT KARDEŞLERİM BUNU HAK ETMİYOR

Yaptıkları reformları beğenmeyip, ortalığı ayağa kaldıranların, CHP'li yöneticilerin buram buram faşizm, ayrımcılık ve ırkçılık kokan açıklamaları karşısında “süt dökmüş kedi misali” seslerini çıkarmadığına dikkati çeken Erdoğan, “Bırakın ayrımcılığa itiraz etmeyi, kendi seçmenlerinin çiğnenen haysiyetini savunacak iki cümle dahi kuramıyorlar. Açık ve net söylüyorum, Kürt kardeşlerim böyle bir istiskali, böyle bir aşağılanmayı, böyle bir hakareti, bu şekilde yok sayılmayı asla hak etmiyor” diye konuştu.

OYLARINIZA İPOTEK KOYDULAR

Türkiye'nin geçmişte, omurgasızlığın, istismarın, riyakarlığın sembolü zübük siyasetinin acılarını çok çektiğini hatırlatan Erdoğan, “Sizi güya ağaların, şıhların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular. Şimdi bu ipoteği tahsile koyarak, aslında tek parti faşisti CHP'den ve onun hastalıklı uzantılarından bir farkları olmadığını gösterdiler” ifadelerini kullandı.

PKK kıpırdayamıyor

Alandakilere “Kürt kardeşlerim ellerini vicdanlarına koyarak cevap versin” diye seslenen Erdoğan, “Diyarbakır, huzuru da özgürlüğü de yatırımı da hizmeti de refahı da AK Parti döneminde görmedi mi? PKK'yı sınırlarımız içinde kıpırdayamaz hale getirdik. Sınırlarımızın ötesini de adım adım kontrol altına alıyoruz. Kürt kardeşlerimizin toparlanıp, iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz” dedi.

Kapımız teröre kapalı

“Siyaset, millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır” vurgusu yapan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, zihni özgür, vicdanı özgür, ahlakı kamil herkesle oturur konuşuruz. 85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa, şimdi hemen yapılmalıdır. Herkesle her şeyi konuşmaya varız. Ancak kapımız teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalıdır.”

31 Mart dönüm noktası olacak

“Kürt kardeşlerimizi bu çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için sahneledikleri oyunu ibretle takip ediyoruz" diyen Erdoğan, "Son 21 yılda attığımız her demokratik adımı engellemek için karşımıza dikilen CHP'yi, utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar. 31 Mart, Kürt kardeşlerimizin özgür iradeleriyle kendilerinin ve şehirlerinin geleceğine karar verecekleri bir dönüm noktası olacaktır” ifadelerini kullandı.

Birbirlerine kumpas kuruyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün ikinci durağı Batman oldu. Batman’da 50 bin kişiye hitap eden Erdoğan, 6'lı Masa'yı şöyle eleştirdi: “Siyaset mühendisliklerinin ürünü olarak kuruldular sonra da aynı siyaset mühendisleri tarafından tek hamleyle yıkıldılar. Şimdi birbirleri hakkında söylediklerini, birbirlerine kurdukları kumpasları gördükçe onlar adına hicap duyuyoruz. Milletimizin verilmiş sadakası varmış.”

Mehmet Şimşek'e tam itimadım var

Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var. Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz” dedi.







