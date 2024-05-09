Bu nasıl bir kin?

CHP’de yeni yönetim kamuoyuna ‘değişim’ ve ‘siyasette normalleşme’ mesajları vermesine karşın toplumsal diyalogda yine sınıfta kalıyor. CHP’li İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde bir nikah öncesinde dua okunmasının görevli memurca engellenmesinin yankıları devam ederken, İslam dinine yönelik çirkin bir itham da TBMM kürsüsünden geldi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Deniz Gezmiş’in idamının yıl dönümünde konuşurken TBMM Genel Kurulu'nda üstü örtülü olarak Müslümanları 'zalim' olarak tanımladı ve "1400 senedir yapıyorsunuz, bunu" diyerek, İslam dinini suçladı.

SKANDAL SÖZLER

Akdoğan, Meclis tutanaklara yansıyan konuşmasında "Ey zalimler, ister kaymakam olun, ister vali; ister hâkim olun, ister savcı; ister vekil olun, ister bakan; boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu, Nesimi’nin derisini yüzerken yaptınız bunu, Hallacı Mansur’u asarken yaptınız bunu, Kubilay’ın başını keserken yaptınız bunu, sağcı solcu, kardeşi kardeşe kırdırırken yaptınız bunu, Mustafa Pehlivanoğlu’nu annesi son kez görmeden asarken, Erdal Eren’i asmadan önce yaşını büyütürken yaptınız bunu” suçlamasında bulundu.

SAVUNMASI İKNA ETMEDİ

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Akdoğan'ın sözlerine açıklık getirmesini istedi. Meclis tutanaklarına göre Akdoğan, AK Partili Mehmet Demir’in “1400 senedir” derken neyi kastettiği sorusunu cevapsız bırakıyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Akdoğan’ı düzeltmek yerine Demir’e “Sus ve dinle” diyor.

Yeni Şafak’a konuşan Leyla Şahin Usta, bu sözleri ikna edici bulmadığını ifade ederek şunları söyledi: “1400 yıldır zulüm yapıyorsunuz demek bütün Müslümanları itham etmektir. İtiraz ettik ama hiç oralı olmadılar. Maalesef CHP zihniyetinin ne olduğunu görüyoruz” dedi.

TÖHMET ALTINDA BIRAKIYOR

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de "Bizim Müslüman olarak, bu duruma tepki vermemiz gerekiyor. Çünkü daha önceden zulüm 1453’te başladı diyerek, Osmanlı'ya atıfta bulunan bazı insanlar vardı. 'Zalimlik' mevzusunu 1400 yıl öncesinden diyerekten bütün İslam alemini töhmet altında bıraktığını düşündüğümüz için böyle bir tepki verdik" şeklinde konuştu.

ÖZEL DE ‘ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ” DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2021’de Diyanet'in okul öncesi Kur'an Kursları için kullandığı "Orta Çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var" ifadeleri uzun süre tartışılmıştı.











