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Bu silahlar sınırımızda: ABD Dedeağaç'a tank yığdı

ABD’nin Balkanlar ve Ege’de varlık göstermek, Rusya ile Türkiye’yi kuşatmak için Yunanistan’ın Dedeağaç şehrinde kurduğu üs büyük bir cephaneliğe döndü. Pentagon, Türkiye’ye 40 km mesafedeki şehre en az 400 tank ve zırhlı araç daha sevk etti. İki kargo gemisinden boşaltılan araçların bir kısmı NATO tatbikatları için Bulgaristan ve Romanya’ya sevk edilirken bir kısmı Dedeağaç’ta kaldı. Dedeağaç’ın ilk kez paletli araç naklinde kullanıldığını belirten Pentagon komutanı Josh Hirsch, “Bu bir dönüm noktası” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bu silahlar sınırımızda: ABD Dedeağaça tank yığdı
'Defender Europe 2021’ tatbikatı için Türkiye sınırındaki Dedeağaç’a yüzlerce askeri araç gönderen Amerika, bölgeyi silahlandırmaya devam ediyor.

ABD’nin Balkanlar, Doğu Akdeniz-Ege’de varlık göstermek ve Rusya ile Türkiye’yi baskılamak için Dedeağaç’ta kurduğu üs cephaneliğe döndü. Haziran ayı başında yapılan ‘Defender Europe 2021’ tatbikatı için Türkiye sınırına 40 km uzaklıktaki Dedeağaç’a yüzlerce askeri araç gönderen Pentagon, bölgeye yeni bir sevkiyat gerçekleştirdi.

TANK VE ZIRHLILAR

En az 400 askeri araçtan sevkiyatta M1A2 Abrams tankları, M117 zırhlı araç ve M2A2 Bradley zırhlı muharebe araçları ve helikopterler bulunuyor. Dedeağaç limanındaki iki kargo gemisinden boşaltılan silahların bir kısmının Balkanlar’da gerçekleştirilecek NATO tatbikatları için demiryolu ve karayolu ile Bulgaristan ve Romanya’ya sevk edildi. Bazı araçları da Yunanistan’da kalacağı belirtildi.

KOMUTAN DA DEDEAĞAÇ’TA

Dedeağaç’a gelen Pentagon’un ulaştırma biriminin Avrupa ve Afrika Komutanı Josh Hirsch, Dedeağaç limanında bizzat indirme operasyonunu yakından izledi. Josh Hirsch basına yaptığı açıklamada Dedeağaç’ın Avrupa’daki savaş araçlarının nakil ve geri dönüşü önem kazandığını belirterek son sevkiyatla birlikte Dedeağaç’ın ilk kez paletli araçların naklinde kullanıldığını söyledi. Hirsch, “Bu bir dönüm noktası” dedi.

STRATEJİK ÖNEMİ VAR

Avrupa genelindeki ordu kuvvetlerini destekleyebilecek limanları çeşitlendirmek çaba sarf ettiklerini aktaran ABD’li komutan, “Ekibin burada Dedeağaç’ta elde ettiği şey, Avrupa bölgesindeki kara kuvvetleri komutanları için ek stratejik manevra seçenekleri sağlıyor. Bu liman, operasyon alanımızın giderek daha kritik bir bölümünde savaş gücünü hızlı ve etkili bir şekilde hareket ettirmemize izin verecek.” İfadelerini kullandı.

150 HELİKOPTER GELMİŞTİ

Haziran ayı başında düzenlenen ‘Defender Europe 2021’ tatbikatı için de ABD Dedeağaç’a yığınak yapmıştı. Endurance adlı kargo gemisiyle Yunanistan’a 110 adet Black Hawks helikopteri, 25 adet Apache tipi saldırı helikopteri, 10 adet Chinook ağır nakliye helikopteri ile 1800’den fazla askeri araç sevk edilmişti.

GELİŞMİŞ RADAR SİSTEMİ

2019’da Yunanistan’la imzalanan protokol sonrasında Dedeağaç’ta üs kuran ABD, önce limanı büyütüp genişletmiş ve askeri helikopterler konuşlandırmıştı. ABD ayrıca bölgeye Türkiye’yi de kapsamına alan Boğazlar ve Kuzey Ege adalarını tarayabilecek gelişmiş bir radar sistemi konuşlandırmıştı.

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