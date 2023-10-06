Bu sorular cevap bulmadan adalet olmaz

İstanbul’da küçük yaşta evlendirildiği iddia edilen H.K.G. ile ilgili davanın görüşülmesine 9 Ekim Pazartesi günü devam edilecek. İslami camiayı hedef almak isteyen bazı yayın organları dava konusunda her gün gerçek dışı yeni iddialar ortaya atarken, tartışmalara son noktayı koyacak talepler mahkeme tarafından reddedildi. Ailenin avukatları tarafından mahkemeye sunulan 9 talepten sadece biri kabul edildi.

HASTANEYE NEDEN SEVK EDİLMEDİ?

1 Kızlarını küçük yaşta evlendirmekle suçlanan aileyi müdafaa eden avukatların taleplerinden biri, istismar iddialarının tıbbi sonuçlarının araştırılmasını istemek oldu. Avukatlar bu konunun tespit edilmesi için H.K.G’nin tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilmesini talep etti. Ancak mahkeme talebi kabul etmediği için bazı basın yayın organlarında da çarşaf çarşaf yer verilen bu iddialar, kara propaganda malzemesi olmaktan öteye geçemedi.

H.K.G HANGİ İLAÇLARI KULLANDI?

2 LGBT aktivisti olan bir psikiyatristle görüşmeye başladıktan sonra H.K.G’nin ailesine ve yakınlarına düşman olduğu da dosyadaki iddialardan biri. Psikiyatristin, verdiği ağır ilaçlarla H.K.G.’yi etkisi altına alıp yönlendirdiği öne sürülüyor. FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu’nun 40 çocuğu ilaçlarla hipnotize ederek ailelerine ‘cinsel istismar iftirası attırdığının’ ortaya çıkması da bu iddiaların tıbben mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Duruşma sürecinde ailenin avukatları bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için de talepte bulundu. Sağlık Bakanlığı’na müzekkere yazılarak şikayet tarihinden H.K.G.’nin kullandığı psikiyatri ilaçlarının tespit edilmesi ve bu ilaçların ne gibi tesir ve yan etkileri olduğunun sorulması istendi. Ancak bu talep de kabul görmedi.

RAPOR VEREN HEYET DİNLENSİN

3 Dosyada düğümü çözecek konulardan diğeri, H.K.G’nin kadın hastalıkları uzmanına başvurduğu tarihte kaç yaşında olduğu sorusu. Bu konuda dosyaya ışık tutacak başlıklardan biri de 2012 yılında H.K.G.’nin kemik yaşının 21 olduğu tespitinin yer aldığı heyet raporu. Duruşmalarda sanık avukatları tarafından bu raporda imzası bulunan bütün hekimlerin tanık olarak dinlenmesi istendi. Ancak bu talep de reddedildi.

KEMİK YAŞI TESPİT EDİLSİN

4 Ayrıca H.K.G’nin yaşının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kemik testi yapılması istemine de mahkeme karşı çıktı.

BARO AVUKATI MAHKEMEYE ÇAĞIRILSIN

5 Dava sürecinde H.K.G., ‘bazı ifadelerin kendi ağzından yazıldığını’ kendisinin de her söylenene ‘evet’ dediğini öne sürdü. Bu iddianın doğruluğu ve ifadeye eklenen iddiaların tespit edilmesi için H.K.G’nin ifade tutanağında imzası bulunan avukatın dinlenmesi istendi. Ancak reddedildi.

POLİSLERİN İFADESİ ALINSIN

6 Yine H.K.G.’nin ifadesini alan polislerin dinlenmesi istendi. Bu taleplerin üstü de mahkeme heyeti tarafından çizildi.

‘ZEKİRDEK’ HEYETE TAKILDI

7 Dosyada adı anılan isimlerden birisi de ‘Zekirdek’ isimli radyocu Zeki Kayhan Coşkun’du. H.K.G’yi yönlendirdiği belirtilen Coşkun’un dinlenme talebi de yine mahkeme heyetine takıldı.

H.K.G. DURUŞMAYA KATILSIN

8 Sanık avukatlarının en can alıcı başvurusu da birbiri ile çelişen ifadeler veren H.K.G’nin bizzat mahkemede ya da SEBGİS’le duruşmaya bağlanarak dinlenmesi talebi oldu. H.K.G’ye sorular yöneltmek isteyen avukatların hazırlıkları da mahkemenin ‘ret’ kararıyla boşa çıktı. Dosyada mağdur sıfatıyla yer alan H.K.G. duruşmalara hiç katılmadı.

İŞTE KABUL EDİLEN TEK TALEP

9 Avukatların kabul edilen tek talebi ise H.K.G’nin dini nikah şahidi olarak belirttiği Osman Güler ve Turgay Topaloğlu’nun tanık sıfatıyla dinlenmesi istemi oldu

Savcı: KENDi RIZASIYLA KARI-KOCA HAYATI YAŞIYOR

2012 yılında dosyaya bakan Cumhuriyet Savcısı, H.K.G. hakkında verilen kemik yaşı raporuna dayanarak kovuşturmaya gerek olmadığı kararını vermişti. Karar metninde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan raporda H.K.G.’nin 21 yaşında olduğu ve K.İ. ile kendi rızasıyla karı koca hayatı yaşadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verilmişti: “Mağdurenin suç tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirdiği bu nedenle de şüphelinin eyleminin T.C.K.’nın da herhangi bir suça mümas etmediği anlaşıldığından şüpheli hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına kamu adına karar verilmiştir.”

Bu rapor yok sayılmak isteniyor

Davanın en önemli delillerinden birisi H.K.G. için 2012 yılında verilen heyet raporu. 10 doktorun imzasının yer altığı raporda, H.K.G.’nin hastaneye başvurduğu tarihte 21 yaşında olduğu tespiti yer alıyor. Raporda ‘Ruhen ve bedenen 21 yaş ile uyumludur’ ifadesi bulunuyor. Sanık sandalyesine oturtulan ailenin taleplerine rağmen bu raporu yok sayan mahkeme, kemik yaşının Adli Tıp tarafından tespiti için yapılan başvuruları da reddediyor.

Her yalana sarıldılar

Davayı İslami camiaya saldırmak için kullanan çevreler, ellerine geçen her materyali kamuoyunu yönlendirmek için kullandı. Onlardan birisi de H.K.G.’nin hafızlık eğitimi sırasında gelinlikle çektirdiği fotoğraflar oldu.

Çetenin eline düşmeden önce Suçladığı babasına sevgisini böyle anlatmış

Suçlamaların odağı olan aile, ısrarla H.K.G.’nin psikiyatriste gittikten sonra kocası, annesi, babası, kardeşleri, amcası ve teyzesi dahil tüm yakınlarına düşman olduğunu belirtiyor. Hatta H.K.G.’nin birlikte kursa gittiği arkadaşlarıyla bile irtibatı kopardığını ifade ediyor. H.K.G.’nin tedavi başlamadan önce babasına aldığı bir hediye için yazdığı not da iddiaları güçlendiriyor. H.K.G. notunda “İyi ki doğdun, iyi ki bizim babamız oldun canım babacığım. Sağlıklı mutlu ve huzurlu günlerde kullanman ümidiyle. Seni çok seven kızın H.K.” ifadelerini kullanıyor. H.K.G.’nin ‘çok sevdiğini’ yazdığı babasına bir anda nasıl düşman olduğu merak ediliyor. H.K.G.’yi yönlendiren çete, şimdi de genç kadının ailesi ile görüşmesini engelliyor. H.K.G.’nin tutulduğu yer bile yakınlarından gizleniyor.





Mahkeme baskı altına alınıyor

Davanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi her duruşma öncesinde İslami camiayı hedef almak isteyen çevrelerin izinsiz gösterilerine sahne oluyor. Sözde kadın hakları adı altında Türk aile yapısını hedef alan dernekler ve LGBT haklarını koruyan STK'lar ile Türkiye İşçi Partisi ve CHP gibi bazı siyasi patiler bu gösterilere öncülük ediyor. Gösterilerde yapılan açıklamalarla hem islami camiaya hakaretler ediliyor, hem de ailenin aleyhine karar vermesi için mahkeme heyetini baskı altına alıyor. Aileye destek için gösteri yapmak isteyenlere de zorluklar çıkarılıyor. İslami camiayı temsil eden bazı sivil toplum kuruluşlarının da kara propagandaya alet olması dikkat çekiyor.

Bunları neden GÖRMEZDEN GELiYORSUNUZ

Müslümanlara saldırmak için H.K.G. davasını bahane edip adliye önünde toplanan sözde kadın hakları temsilcileri, 40 çocuğu ilaçlarlarla hipnotize ederek ailelerinden koparan FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu ve Çapa Üniversitesi’nde çocukların cinsiyetini kanunsuzca değiştiren doktorlar konusunda sessiz.







