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Gündem Bu yaz ne yapsak? Yaz tatilini keyifle geçirebilmeniz için bu listeye göz atın
EĞİTİM

Yaz tatilinde keyifli vakit geçirebileceğiniz bazı etkinlikler

Bu yaz ne yapsak? Yaz tatilini keyifle geçirebilmeniz için bu listeye göz atın

Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Özen Yazğan yaz tatili için önerilerini paylaşıyor: Yaz tatilinde paylaşılan anlar, çocukluk anılarında önemli yer tutar. Çocuklar kendi zaman planlamalarını yapabilir, ilgi alanları doğrultusunda etkinliklere daha fazla zaman ayırabilirler. Böylece öğrenmeye ve yaşama dair deneyimler edinmeye devam ederler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kendinize basit bir uçurtma yapın. Uçurtmanızı uçurun. O havalara yükseldikçe sizin de içinizi sevinç kaplayacaktır.
Kendinize basit bir uçurtma yapın. Uçurtmanızı uçurun. O havalara yükseldikçe sizin de içinizi sevinç kaplayacaktır.

Bu yaz sağlığa yönelik önlemleri de dikkate alarak çocukların tatilde zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek etkinlik öneriler var. Kolayca uygulayabileceğiniz ve oldukça da keyifli vakit geçireceğiniz bu etkinliklerin en önemli malzemesi ise sevgi olacaktır. Yaptığınız etkinlik ne olursa olsun sevdiğiniz insanlarla ve içine sevginizi, emeğinizi katarak yaparsanız unutulmaz olur.

Özen Yazğan
  • * Dünyanın her yerindeki pek çok müzeye sanal olarak ulaşma şansına sahipsiniz. Karar verdiğiniz müzeleri ziyaret edin. Bu müzede nelerin en çok ilginizi çektiği hakkında konuşun.
  • * Bisiklete binin. Bilmiyorsanız bu yaz bisiklete binmeyi öğrenmeye ne dersiniz?
  • * Yapabileceğinizi düşündüğünüz bir işin sorumluluğunu isteyin. Bu sorumluluğu yaz boyunca yerine getirin. Harika bir beceri edineceksiniz.
  • * Saksıda bitki yetiştirin. Bakımını düzenli olarak sürdürün.
  • * Uçurtma yapımını araştırın ve kendinize basit bir uçurtma yapın. Uçurtmanızı uçurun. O havalara yükseldikçe sizin de içinizi sevinç kaplayacaktır.
  • * Bir kukla gösterisi hazırlayın. Aileniz ile evdeki malzemelerden yararlanarak kuklaları hazırlayabilirsiniz.
  • * Köpükten balonlar yapın, havada uçuşmalarını izleyin. Baloncukların üzerinde oluşan renkleri fark edin. Sonra da işin eğlenceli kısmına geçin: Balon patlatmaca!
  • * Doğada yürüyüş ve spor yapın. Ağaca, toprağa dokunun. Ağaçların, çiçeklerin isimlerini öğrenin.
  • * Define Avı oyunu oynayın. Saklanan bir nesneyi ipucu ve sorduğunuz sorularla bulun. Hazineyi nereye saklandı acaba?
  • * Resimler çizin ve bu resimlerle evde minik bir sergi hazırlayın.
  • * Sevdiğiniz bir şarkı seçin ve dans edin. Bu şarkı için bir koreografi oluşturmaya ne dersiniz?
  • * Basit ve sevdiğiniz bir yemeğin nasıl pişirildiğini öğrenin. Sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz bir yemek ne olabilir?
  • * Stand- up gecesi düzenleyin. Herkes bildiği fıkraları ve eğlenceli hikâyeleri paylaşsın. Beraber gülmek nasıl bir mutluluk!
  • * Kitap kulübü kurun. Okuduğunuz ortak bir kitap ile ilgili görüşlerinizi paylaşın. Anne babanıza sizin yaşınızdayken okuduğu ve etkilendiği bir kitabı size önermelerini isteyin.
  • * Herkesin o gün öğrendiği bir şeyi paylaşabileceği bir pano oluşturun.
  • * Yaz maceralarınızı unutmamak için bir günlük tutun.
  • * Maket yapın. Parça parça bir araya getirdiğiniz o eser sizi mutlu edecektir.
  • * Aile büyüklerinizden çocukken yapmayı bildikleri bir şeyi size de öğretmelerini isteyin. Örneğin kâğıttan geminin nasıl yapıldığını öğretebilirler.


Etkinliklerle dolu bir tatil
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Etkinliklerle dolu bir tatil

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