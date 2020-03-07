Gündem Bugüne kadar yapılmış en titiz soruşturma Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi
3. SAYFA KONYA

Bugüne kadar yapılmış en titiz soruşturma: Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi

Konya’da şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran´ın ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker hakkındaki iddianamenin bu hafta açıklanacak. Şeker´in avukatı Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, bugüne kadar yapılmış en titiz soruşturmalardan birinin sürdüğünü belirterek, "Parkta oynayan Suriyeli çocukların bile ifadeleri alındı. Tramvayda yanında oturan yolculardan, komşularına, Kadir´i gören tanıyan herkesin ifadeleri alındı. 112´ye ihbar yapan vatandaşlar bile bulunup ifadelerine başvuruldu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kadir Şeker hakkındaki iddianamenin bu hafta açıklanması bekleniyor.
Kadir Şeker hakkındaki iddianamenin bu hafta açıklanması bekleniyor.

Bir kadının şiddete maruz kaldığını gören ve olaya müdahale ederken Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker olayı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. günlerce konuşulan olay hakkında kimi avukatlar nefsi müdafaa derken, kimileri de Şeker'i kusurlu bulmuştu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, detaylı bir soruşturma yaptı ve iddianame büyük ölçüde tamamlandı. Şeker için istenen ceza bu hafta belli olacak.

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Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması: Kimse 'Kadir suçludur' diyemez ama ortada bir ceset var

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ

Sırt çantasındaki toprak parktan çıktı

  • Kadir Şeker’in avukatı Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Cumhuriyet başsavcılığının bugüne kadar yapılan en titiz soruşturmayı yürüttüğünü belirterek “Parkta oynayan Suriyeli çocukların bile ifadeleri alındı. Tramvayda yanında oturan yolculardan, komşularına, Kadir’i gören tanıyan herkesin ifadeleri alındı. 112’ye ihbar yapan vatandaşlar bile bulunup ifadelerine başvuruldu” dedi.

Kadir Şeker'in cinayetten önce bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı
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Avukatlar Kadir'in savunması için birlik oldu


Adli, kriminal ve sosyal inceleme de dahil tüm raporların tamamlandığını ifade eden Aladağ, Kadir’in sırt çantasındaki topraktan alınan numunenin parktaki toprakla örtüştüğünü söyledi. Şeker’in savunması için birçok meslektaşının katkı sağladığını söyleyen Aladağ, “Kadir’i içine düştüğü bu zor durumdan, hukuk ölçüsünde nasıl kurtarırız diye çalıştık. Soruşturma titizlikle yapıldı, iddianame de kanunlar ne gerektiriyorsa o şekilde hazırlanacak elbette. Ancak biz Kadir’in kendini savunmak için yaralamak kastıyla hareket ettiği savunması yapacağız, alabileceği en al sınırdan ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Kamuoyu desteğinin Kadir’in arkasında olduğunu biliyoruz. Bu destek çok önemli” diye konuştu

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