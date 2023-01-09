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POLİTİKA

Buldan’ın resti kime?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 2023 seçimlerine ilişkin bağımsız aday açıklaması siyasette suları ısıttı. Altılı masa ile birlikte hareket etmesi beklenen HDP'nin bu tavrı CHP'nin masa ortaklarını ikna edememesine bağlandı.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Buldan’ın resti kime?
​HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin bağımsız aday çıkartacağını açıklaması, siyasette suları ısıttı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masa ile birlikte hareket etmesi beklenen HDP'nin bu tavrı, CHP'nin adaylık konusunda halen masa ortaklarını ikna edememesine bağlandı.

HDP GÖRMEZDEN GELİNEMEZ

Yeni Şafak'a konuşan HDP'li bir il yöneticisi, Buldan'ın açıklamasının zamanlamasına dikkati çekerek, 'HDP'nin büyük kentlerdeki belirleyiciliğinin görmezden gelindiği bir ortam oluşturulmak istendiğini' ifade etti. HDP’li kaynak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık olasılığının İYİ Parti tarafından desteklendiğini ancak İmamoğlu'nun seçilmesinde HDP faktörünün yok sayılamayacağının altını çizdi. Ankara kulislerinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Saraçhane mitingi sonrasında inisiyatifi ele aldığı ve 'HDP'siz de seçim kazanılabilir' algısını güçlendirecek adımlar attığı konuşuluyor. Buldan'ın çıkışının asıl muhatabının HDP'nin hazine yardımı hesabına kapatma davasını görüşen Anayasa Mahkemesi’nin tedbiren bloke koymasına karşı yeterince ses çıkartmayan CHP olduğunu düşünenler de var.

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