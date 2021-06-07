Bülent Turan: Meclis'te müsilaj araştırma komisyonu kurulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Marmara'nın yüzeyini kaplayan deniz salyası sorunuyla ilgili konuşan Turan, "TBMM'de müsilaj araştırma komisyonu kuracağız. Genel kurulda önergemizi ele alacağız. Bütün partilerin hassasiyet gösterdiği bu konu ile ilgili önergelerini verirlerse perşembe günü de genel kurulda görüşebiliriz" dedi.

"Peker'e 2015'de resmi olarak tepki gösterdik"

Sedat Peker'in 2015'de düzenlediği 'mitinge' ilişkin soruya yanıt veren Turan, "Peker, 2015’de miting yapıyor. Bir gün sonra bu durum AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Beye soruluyor. Ömer Bey, 'Bunların AK Parti ile hiçbir ilgisi yoktur. Organik bağı yok kurumsal ilgisi yok. Peker’in adımlarına resmi olarak seneler önce hayır demişiz" dedi.

REKLAM

CHP ve İYİ Parti'ye Peker tepkisi

Turan sözlerini şöyle sürdürdü: Peker birkaç sene önce Kılıçdaroğlu'na 'senin vekillerin bana neden ziyarete geldi' diye soruyor. Aynı Peker, CHP vekili Gürsel Tekin için 'oğlunu bana gönderdin, sohbet ettirdin' diyor. Bunları görmeyenler bugün sayın Soylu ve Yıldırım hakkındaki iddiaları vazgeçilmez hale getirmeye çalışıyor. Akşener'le görüşmesi de gündem olmuyor. Bir mafya babası dün de yaptığı iş yanlışsa yanlış demektir. Her söylenilen için komisyon kurulacaksa bunlarla ilgili neden kurulmadı?

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop'tan Bakan Soylu'ya '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili yazı