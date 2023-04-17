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Bünyan kitap günleri yoğun ilgi ile devam ediyor

Bünyan Belediyemizce KAYMEK Kadın, Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen ''BÜNYAN KİTAP GÜNLERİ'' fuarı başta öğrenciler olmak üzere tüm Bünyan halkının yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Haber Merkezi
15:12 . 17/04/2023 Pazartesi
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Bünyan kitap günleri yoğun ilgi ile devam ediyor

Bünyan kitap günleri yoğun ilgi ile devam ediyor

10 Nisan Pazartesi başlayan ve 16 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek olan kitap fuarına katılmak isteyen öğrenciler Bünyan Belediyemiz ve Kayseri Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile ücretsiz v sorunsuz şekilde taşınıyor.

Gerçekleştirilen kitap fuarı ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Altun, ''Bünyan Kitap Günleri etkinliği ile geleceğimizin yapı taşı olan kitaplarla evlatlarımızı buluşturduk. Başta evlatlarımız olmak üzere tüm halkımız fuara yoğun ilgi ve katılım gösterdi. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle çevre mahallelerimizdeki tüm öğrencilerimizin de katılımını sağlamış olduk. Destekleri için Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.


#bünyan
#kitap
#günleri
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