|
Gündem

Buralar kaygan aman dikkat!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu ziyareti sonrası ilginç bir anekdot anlattı: Güzel ziyaret oldu. İçeriye girerken Sayın CHP Sözcüsü (Faik Öztrak), “Aman dikkat edin, yerler kaygan burada” dedi. Biz de gülümsedik.

Haber Merkezi
04:00 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nin ikinci turunda Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Özdağ’ın 45 dakikalık ziyaretinde ilginç diyaloglar yaşandı. Görüşmede, CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da bulundu. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’nun, Zafer Partisi’ni iki kez ziyaret ettiğini ve önemli görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Özdağ, şöyle konuştu: “Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Kendisinden geçen hafta randevu rica ettim ve hem bu değerlendirmeyi yapmak hem de iadeyi ziyarette bulunmak istedim. Güzel ziyaret oldu, teşekkür ederim nazik daveti için. İçeriye girerken Sayın CHP Sözcüsü, ‘Aman dikkat edin yerler kaygan burada’ dedi. Biz de gülümsedik ve sağlam bastığımızı söyledik, yukarıya çıktık.”

YEREL SEÇİM GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu da görüşmenin güzel geçtiğini belirterek, “Tabii iki siyasetçi yan yana gelirse ne konuşur? Doğal olarak Türkiye’nin sorunlarını, Orta Doğu’yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik” dedi.



#Zafer Partisi
#Ümit Özdağ
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ölen babadan kızına maaş ne kadar 2023?