Buralar kaygan aman dikkat!

Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’nun, Zafer Partisi’ni iki kez ziyaret ettiğini ve önemli görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Özdağ, şöyle konuştu: “Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Kendisinden geçen hafta randevu rica ettim ve hem bu değerlendirmeyi yapmak hem de iadeyi ziyarette bulunmak istedim. Güzel ziyaret oldu, teşekkür ederim nazik daveti için. İçeriye girerken Sayın CHP Sözcüsü, ‘Aman dikkat edin yerler kaygan burada’ dedi. Biz de gülümsedik ve sağlam bastığımızı söyledik, yukarıya çıktık.”