Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz

Müracaatını yasal sürede yapamadığı için İyi Parti’den aday olamayan daha sonra Demokrat Parti'den (DP) aday gösterilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına 4 ayrı itiraz başvurusu yapıldı.

Dört kişi tarafından Mersin İl Seçim Kurulu’na verilen itiraz dilekçelerinde Siyasi Partiler Kanunu'nun 37'nci ve 40'ıncı maddeleri uyarınca Kocamaz’ın DP’den aday olamayacağı öne sürülerek, YSK’nın bu konuda daha önce verdiği ve emsal teşkil edecek kararlar yer aldı.

Kocamaz tepki gösterdi

Burhanettin Kocamaz ise bu başvurulara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sevgili Hemşehrilerim; Bildiğiniz gibi bir kirli el önümüzü kesmek, halkımızla bağımızı koparmak ve #Mersin’e yapacağımız hizmetleri engellemek için oyun üstüne oyun tezgahlıyor. Bağımsız aday ol dediniz bağımsız gibi bir partiden, #DemokratParti’den aday olduk. — Burhanettin Kocamaz (@BKocamaz33) 23 Şubat 2019

Kocamaz, “Bildiğiniz gibi bir kirli el önümüzü kesmek, halkımızla bağımızı koparmak ve Mersin’e yapacağımız hizmetleri engellemek için oyun üstüne oyun tezgahlıyor. 'Bağımsız aday ol' dediniz bağımsız gibi bir partiden Demokrat Parti'den aday olduk. Derdiniz ne? Bizden daha ne istiyorsunuz? Adaylığımıza kim itiraz ederse bu kumpası onlar yapmıştır demiştim. Adaylığımıza itiraz edenlerden bu kumpasın arkasındakilerin kim ya da kimler olduğu gün gibi aşikar. Biz önce Allah’a sonra da devletimize ve bağımsız yargımıza güveniyoruz.” ifadesini kullandı.

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