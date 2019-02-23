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Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi - Kocamaz aday olabilecek mi

Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz

Adaylığı oldukça sancılı bir sürece dönüşen ve İyi Parti'de istifaların yanı sıra görevden almaları da beraberinde getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığına itiraz edildi.

Haber Merkezi DHA
Burhanettin Kocamaz.
Burhanettin Kocamaz.

Müracaatını yasal sürede yapamadığı için İyi Parti’den aday olamayan daha sonra Demokrat Parti'den (DP) aday gösterilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına 4 ayrı itiraz başvurusu yapıldı.

Dört kişi tarafından Mersin İl Seçim Kurulu’na verilen itiraz dilekçelerinde Siyasi Partiler Kanunu'nun 37'nci ve 40'ıncı maddeleri uyarınca Kocamaz’ın DP’den aday olamayacağı öne sürülerek, YSK’nın bu konuda daha önce verdiği ve emsal teşkil edecek kararlar yer aldı.

Kocamaz tepki gösterdi

Burhanettin Kocamaz ise bu başvurulara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

  • Kocamaz, “Bildiğiniz gibi bir kirli el önümüzü kesmek, halkımızla bağımızı koparmak ve Mersin’e yapacağımız hizmetleri engellemek için oyun üstüne oyun tezgahlıyor. 'Bağımsız aday ol' dediniz bağımsız gibi bir partiden Demokrat Parti'den aday olduk. Derdiniz ne? Bizden daha ne istiyorsunuz? Adaylığımıza kim itiraz ederse bu kumpası onlar yapmıştır demiştim. Adaylığımıza itiraz edenlerden bu kumpasın arkasındakilerin kim ya da kimler olduğu gün gibi aşikar. Biz önce Allah’a sonra da devletimize ve bağımsız yargımıza güveniyoruz.” ifadesini kullandı.

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